Kamala Harris: “Elegimos por la libertad”

La vicepresidenta de Estados Unidos (EEUU), Kamala Harris, publicó un video en el cual destacó que su estrategia de campaña será apostar por la libertad.

“Soy Kamala Harris y me postulo para presidenta de Estados Unidos”, escribió la funcionaria y aspirante a la nominación demócrata tras la renuncia de Joe Biden.

El posteo fue acompañado por un video, en el que Harris le pregunta a los estadounidenses en qué clase de país quieren vivir, mencionando que Trump genera caos y ella libertad.

“Hay algunos que creen que deberíamos ser un país del caos, el miedo, el odio… Pero nosotros elegimos algo diferente“, dijo sobre su propuesta de campaña.

Al respecto, señaló que aboga por mejorar la seguridad, garantizar los derechos de las mujeres, lucha contra la pobreza y la salud.

Es la segunda vez que Kamala arremete contra Donald Trump después de confirmar que sí desea ser la candidata demócrata y lograr el apoyo de altos líderes, delegados y pequeños donantes.

El video de Kamala se publicó un día después que hizo su primer mitin y luego que la cantante Beyoncé la autorizara a utilizar su tema “libertad” para la campaña electoral.

Desde que Biden anunció su retiro y el apoyo a Kamala, las noticias en torno a la vicepresidenta se centran en la posibilidad de que venza a su oponente.

Un sondeo realizado por Reuters detalla que en menos de 24 horas, Kamala Harris ha superado a Trump por tres puntos porcentuales.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024