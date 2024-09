New York Life Investments anuncia cambios en su línea de ETF

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--New York Life Investments anunció hoy sus planes de liquidación de los siguientes fondos negociables en bolsa (Exchagne Traded Funds, ETF) (en adelante, los “Fondos”) como parte de la revisión regular de la empresa de su línea de productos:





Los Fondos dejarán de cotizar y ya no aceptarán órdenes de creación o reembolso después del cierre del mercado el 20 de noviembre de 2024. Se espera que el producto de la liquidación se envíe a los accionistas alrededor del 27 de noviembre de 2024.

Acerca de New York Life Investments



Con más de USD 727 000 millones de activos en gestión, al 30 de junio de 2024, New York Life Investments, una de las 30 principales grandes gestoras de fondos* según Pensions & Investments’, está compuesta por los negocios mundiales de gestión de activos afiliados de su empresa matriz, New York Life Insurance Company, y ofrece a los clientes acceso a equipos de inversión independientes y especializados a través de su familia de boutiques afiliadas. New York Life Investments mantiene su compromiso con los clientes a través de una combinación de las diversas perspectivas de sus boutiques y un enfoque duradero en relaciones sostenibles.

*New York Life Investment Management ocupó el puesto 26 como gran gestora de inversiones institucionales en el ranking de Pensions & Investments ' llamado Largest Money Managers 2024 y publicado en 2024, basado en AUM institucional mundial al 31/12/23. No se pagó ninguna compensación directa o indirecta por la creación y distribución de este ranking.

Todas las inversiones están sujetas a riesgos y su valor fluctuará.

Considere cuidadosamente los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión de los Fondos antes de invertir. El folleto y la declaración de información adicional incluyen esta y otra información relevante sobre los Fondos y están disponibles en nylinvestments.com o llamando al (888) 474-7725. Lea este folleto con atención antes de invertir.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Si desea obtener más información sobre New York Life Investments, comuníquese a:

New York Life Investments

Sara Guenoun



sara_j_guenoun@newyorklife.com

Craft & Capital

Chris Sullivan



chris@craftandcapital.com