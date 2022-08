NetApp y VMware fortalecen su asociación global para ayudar a los clientes a modernizarse con múltiples nubes

Las soluciones nuevas e innovadoras ayudan a las organizaciones a migrar y modernizar las cargas de trabajo empresariales de manera rentable y sin inconvenientes, al mismo tiempo que optimizan y aceleran las aplicaciones tradicionales y modernas en los locales.

PALO ALTO, California y SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), una compañía global de software centrada en datos y dirigida por la nube, y VMware, Inc. (NYSE: VMW) anunciaron hoy la expansión de la alianza global de larga data de las compañías. A través de soluciones innovadoras e iniciativas de lanzamiento al mercado, NetApp y VMware están ayudando a los clientes a reducir el costo, la complejidad y el riesgo de migrar y modernizar las cargas de trabajo de clase empresarial en entornos de múltiples nubes. Además, las organizaciones pueden acelerar el rendimiento y la entrega de aplicaciones modernas tradicionales y nuevas, y simplificar las operaciones diarias a través de nuevas integraciones entre la infraestructura de administración de datos de VMware y NetApp.

La asociación de NetApp y VMware se basa en la experiencia compartida de brindar apoyo a veinte mil clientes mutuos durante más de 20 años. NetApp es un socio de diseño estratégico de VMware consistente para las ofertas actuales y futuras de VMware Cloud, incluidos VMware vSphere, VMware Cloud Foundation y varios servicios de VMware Cross-Cloud. NetApp y VMware están ayudando a los clientes a administrar, compartir y proteger de manera efectiva sus entornos híbridos y de múltiples nubes al colaborar en la ingeniería conjunta impulsada por el cliente a fin de ofrecer soluciones innovadoras en un panorama tecnológico en constante cambio.

“Los clientes de hoy se enfrentan a desafíos complejos al optimizar sus inversiones actuales en TI mientras abren el camino para modernizar y acelerar su negocio”, señaló George Kurian, director ejecutivo de NetApp. “Juntos, NetApp y VMware han ayudado a miles de clientes a resolver sus desafíos de múltiples nubes mediante la gestión eficaz de sus cargas de trabajo empresariales en cualquier entorno. Al ofrecer soluciones nuevas y potentes que ayudan a las empresas a optimizar sus centros de datos virtuales, modernizar sus aplicaciones y brindar servicios de administración de datos de clase empresarial rentables a VMware Cloud, podemos encontrarnos con los clientes en cualquier lugar en su camino a la nube”.

“En esta etapa es evidente que: las múltiples nubes es el modelo en el que vamos a confiar durante muchos años más. Es el modelo operativo de facto para la era digital, que brinda a los clientes la libertad necesaria para crear, implementar y administrar aplicaciones de la manera que mejor se adapte a sus requisitos comerciales”, indicó Raghu Raghuram, director ejecutivo de VMware. “Juntos, VMware y NetApp ofrecen a las empresas la flexibilidad y la elección de múltiples nubes que necesitan para aprovechar las mejores innovaciones en cualquier entorno de nube”.

NetApp y VMware: Impulsando la era de múltiples nubes

La nueva ola de aplicaciones modernas que impulsan esta era digital requiere un enfoque innovador para la carga de trabajo empresarial y la infraestructura de gestión de datos. Actualmente, las organizaciones recurren a la nube pública para simplificar y acelerar sus iniciativas comerciales y requieren flexibilidad y opciones entre los principales proveedores de nube pública. Estas organizaciones también necesitan plataformas nuevas e integradas que puedan administrar aplicaciones empresariales y modernas mientras utilizan de manera eficiente los recursos existentes. La asociación renovada entre NetApp y VMware aborda estos desafíos al centrarse en tres importantes iniciativas impulsadas por los clientes:

Migración rentable y sin inconvenientes a múltiples nubes: NetApp y VMware actualmente están innovando juntos en los tres proveedores de nube pública más grandes del mundo para certificar y respaldar VMware Cloud y los Servicios de Nube NetApp. Esto ayuda a los clientes que utilizan VMware y utilizan entornos de almacenamiento locales de NetApp o que no son de NetApp para migrar, ampliar o proteger sin problemas las cargas de trabajo y los archivos empresariales que exigen datos a la nube con costos y riesgos reducidos. Los clientes ahora pueden dimensionar correctamente sus arquitecturas de computación y almacenamiento en la nube para reducir y controlar los costos de ejecutar cargas de trabajo que demandan datos en la nube a escala, al mismo tiempo que evitan los costos de refactorizar las aplicaciones de las instalaciones a la nube. NetApp y VMware han aprovechado sus décadas de experiencia en la gestión de cargas de trabajo empresariales en el centro de datos para ofrecer soluciones totalmente certificadas, integradas y compatibles que brindan estos mismos beneficios a los clientes que aprovechan la nube pública, todo construido sobre una base confiable de gestión de datos y cargas de trabajo.

Acelere las aplicaciones modernizadas con Kubernetes/Contenedores: VMware Cloud Foundation con Tanzu permite que la TI administre máquinas virtuales y organice contenedores desde una plataforma unificada. VMware Tanzu y VMware Cloud Foundation admiten el uso de matrices de almacenamiento basadas en ONTAP de NetApp, lo que brinda a los clientes la capacidad de crear sin problemas una estructura de datos flexible para máquinas virtuales tradicionales y aplicaciones modernas en contenedores. Para las cargas de trabajo de Kubernetes, NetApp es un socio de diseño con almacenamiento nativo de contenedores VMware Tanzu que integra Astra Control con VMware Tanzu para implementaciones de VMware vSphere Virtual Volumes (vVols). Los clientes ahora pueden simplificar y acelerar el desarrollo y la implementación de nuevas aplicaciones modernas junto con las cargas de trabajo virtualizadas tradicionales utilizando soluciones protegidas, de alto rendimiento y a escala empresarial que se validan y respaldan conjuntamente.

Optimice el centro de datos a través de una infraestructura modernizada: las organizaciones de hoy requieren una carga de trabajo eficiente y rentable y una plataforma de gestión de datos para optimizar los recursos existentes. NetApp es un socio codiseñador de VMware con vSphere y vVols para soporte nuevo y ampliado de tecnologías clave de las plataformas de almacenamiento de bloques y archivos de NetApp. Esto incluye una nueva certificación y soporte para habilitar el uso de vVols (Volúmenes virtuales VMware) con NVMe-oF [non-volatile memory express over fabrics (memoria no volátil rápida)] (una extensión del protocolo de red NVMe para ethernet y canal de fibra) a fin de permitir un rendimiento flash de almacenamiento en bloque mejorado y una administración de almacenamiento de VM [Virtual Machine (máquina virtual)] más granular en múltiples tipos de transportes de red desde redes FC, Ethernet y TCP/IP estándar. Esto también incluye una nueva integración para mejorar la disponibilidad y la seguridad de ejecutar cargas de trabajo virtualizadas en entornos NFS 4.1. Los clientes ahora pueden desbloquear más rendimiento en favor de las cargas de trabajo virtualizadas tradicionales aprovechando las inversiones en infraestructura existentes mientras simplifican las operaciones diarias de TI a través de soluciones validadas y compatibles de forma conjunta.

Comentarios de analistas y clientes

“Según la Encuesta multinube 2021 de IDC, ocho de cada 10 organizaciones operan en entornos multinube, pero la mayoría menciona desafíos como la falta de integración, complejidades de gestión, falta de visibilidad de extremo a extremo, habilidades limitadas y costos de operaciones en espiral”, afirmó Archana Venkatraman, directora de Investigación, Gestión de Datos en la Nube y Operaciones en la Nube (CloudOps) en IDC. “Juntos, VMware y NetApp están abordando estos desafíos para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo su inversión existente al tiempo que brindan una ruta simplificada a fin de mover las cargas de trabajo a la nube según lo requiera su negocio”.

“Las soluciones de SAP impulsan muchas de las empresas líderes del mundo en la actualidad, incluido más del 90 % de Global Fortune 2000”, dice Ozren Kopajtic, vicepresidente de Servicios Globales en la Nube de SAP. “NetApp y VMware brindan la base escalable y de alto rendimiento de la plataforma de nube pública global de SAP, que admite casi 30 petabytes de información en decenas de miles de volúmenes virtuales y máquinas virtuales, y ejecuta una de las implementaciones globales más grandes de las tecnologías de VMware y NetApp”.

“Be The Match ayuda a miles de personas que luchan contra el cáncer de la sangre o las enfermedades de la sangre a recibir un trasplante que podría salvarles la vida cada año al vincular pacientes con donantes a través de nuestro registro nacional”, dijo Rob Hanson, vicepresidente y director de Tecnología de Be The Match. “Nuestras asociaciones con NetApp y VMware nos permiten administrar de manera eficiente veinte millones de registros, beneficiándonos de sus compromisos con la seguridad continua y la innovación de productos, principios clave importantes para nuestra misión. Al reducir los riesgos de pérdida de datos y mejorar la productividad de nuestros equipos de administración de bases de datos y almacenamiento, nos ayudan a reunir datos de médicos, proveedores, donantes e investigadores con el fin de tener un impacto invaluable en nuestros pacientes”.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

NetApp es una empresa global de software centrado en datos y liderado por la nube que permite a las organizaciones liderar con datos en la era de la transformación digital acelerada. La empresa brinda sistemas, software y servicios en la nube que permiten a las organizaciones ejecutar sus aplicaciones de manera óptima desde el centro de datos a la nube, ya sea que se desarrollen en la nube, se trasladen a la nube o creen experiencias propias similares a las de la nube en sus instalaciones. Con soluciones que funcionan en diversos entornos, NetApp ayuda a las organizaciones a crear su propia estructura de datos y a entregar de forma segura los datos, los servicios y las aplicaciones correctos a las personas adecuadas, en cualquier momento y lugar. Para más información, ingrese a www.netapp.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que figuran en www.netapp.com/TM son marcas registradas de NetApp, Inc. Los nombres de otras empresas y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Acerca de VMware

VMware es un proveedor líder de servicios de múltiples nubes para todas las aplicaciones, lo que permite la innovación digital con control empresarial. Como base de confianza para acelerar la innovación, el software de VMware brinda a las empresas la flexibilidad y las opciones que necesitan para construir el futuro. Con sede en Palo Alto, California, VMware se compromete a construir un futuro mejor a través de la Agenda 2030 de la empresa. Para obtener más información, visite www.vmware.com/company.

VMware, vSphere, VMware Cloud Foundation son marcas comerciales registradas de VMware, Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Este artículo puede contener hipervínculos a sitios web creados y mantenidos por terceros, que no son de VMware, por lo tanto son los únicos responsables del contenido de dichos sitios web.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Roger Fortier



Comunicaciones globales de VMware



1.408.348.1569



rfortier@vmware.com

Kenya Hayes



NetApp



1.703.589.7595



kenya.hayes@netapp.com