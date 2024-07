NASCAR y Straight Talk Wireless Anuncian Asociación Oficial

Straight Talk Wireless se Convierte en Socio Principal de la Straight Talk Wireless 400 en Homestead-Miami Speedway en Octubre

DAYTONA BEACH, Fla.–(BUSINESS WIRE)–NASCAR y Straight Talk Wireless anunciaron hoy una asociación oficial multianual que convierte a Straight Talk Wireless en Socio Oficial de NASCAR. Con esto, Straight Talk Wireless también se convierte en Socio Oficial de Homestead-Miami Speedway, incluyendo el patrocinio de la carrera de playoff de la Serie de la Copa NASCAR del 27 de octubre – la Straight Talk Wireless 400. Los términos no fueron divulgados.









“Estamos emocionados de unirnos a NASCAR ya que hay muchas semejanzas entre los clientes de Straight Talk y los fanáticos de NASCAR”, dijo Cheryl Gresham, directora de marketing de Verizon Value. “Esta asociación es muy adecuada. Nuestros clientes de Straight Talk aprecian el verdadero valor y el servicio confiable dondequiera que estén. Mientras experimentan la legendaria serie NASCAR este año, esperamos encontrarnos con ellos en la pista.”

Además, NASCAR y Straight Talk Wireless también se unirán para presentar “NASCAR on Tour”, una emocionante serie de eventos que llegará a estacionamientos selectos de Walmart en Daytona Beach, Florida; Darlington, Carolina del Sur; Atlanta, Georgia; Bentonville, Arkansas; Bristol, Tennessee; Kansas City, Missouri; Talladega, Alabama; Charlotte, Carolina del Norte; Greenville, Carolina del Sur; y Miami, Florida, del 21 de agosto al 27 de octubre. “NASCAR on Tour” brindará la experiencia de carreras definitiva a los fanáticos de todo el país, permitiéndoles disfrutar de experiencias temáticas de carreras, obsequios, apariciones de pilotos, ofertas exclusivas y mucho más. Además, los nuevos clientes que asistan a los eventos de “NASCAR on Tour” son elegibles para participar en una promoción exclusiva de Straight Talk Wireless: compra un mes y obtén un mes gratis en cualquier plan ilimitado.

“Straight Talk Wireless es una marca tan reconocible, y una que comparte las prioridades de NASCAR en proporcionar un valor tremendo para sus clientes y sus familias”, dijo Michelle Byron, vicepresidenta ejecutiva y directora de asociaciones y licencias de NASCAR. “Estamos encantados de que Straight Talk Wireless se una a la familia NASCAR como Socio Oficial, tanto a nivel de liga como de pista.”

Disponible solo en Walmart o a través de www.straighttalk.com, Straight Talk Wireless es un proveedor de servicios inalámbricos que ofrece una amplia variedad de planes basados en el valor, incluyendo opciones de mes a mes para clientes que buscan flexibilidad en los planes y precios asequibles. Como parte de la Asociación Oficial, Straight Talk Wireless tendrá presencia en todos los eventos propiedad de NASCAR, incluyendo la opción de activarse en el lugar en eventos selectos y crear ofertas personalizadas para los fanáticos de NASCAR.

La Serie de la Copa NASCAR continúa con el Cook Out 400 en Richmond Raceway el domingo 11 de agosto a las 6 pm ET en USA, MRN y SiriusXM y NASCAR Radio.

Acerca de NASCAR

La Asociación Nacional de Carreras de Autos Stock (NASCAR) es el organismo sancionador de la forma número 1 de deportes de motor en los Estados Unidos y propietario de 14 de las principales instalaciones de entretenimiento de deportes de motor del país. NASCAR sanciona carreras en tres series nacionales (NASCAR Cup Series™, NASCAR Xfinity Series™ y NASCAR CRAFTSMAN Truck Series™), cuatro series internacionales (NASCAR Brasil Sprint Race, NASCAR Canada Series, NASCAR Mexico Series, NASCAR Whelen Euro Series), cuatro series regionales (ARCA Menards Series, ARCA Menards Series East & West y NASCAR Whelen Modified Tour) y una serie local de base (NASCAR Advance Auto Parts Weekly Series). La Asociación Internacional de Deportes de Motor™ (IMSA®) gobierna el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar™, la principal serie de autos deportivos de EE. UU. NASCAR también posee Motor Racing Network, Racing Electronics y ONE DAYTONA. Con sede en Daytona Beach, Florida, con oficinas en cinco ciudades de América del Norte, NASCAR sanciona más de 1,200 carreras anualmente en 11 países y más de 30 estados de EE. UU. Para obtener más información, visite http://www.NASCAR.com y www.IMSA.com, y siga a NASCAR en Instagram, YouTube, Facebook, X y Snapchat.

Acerca de Straight Talk Wireless

Straight Talk Wireless ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato a consumidores conscientes del valor y está disponible exclusivamente en Walmart, Walmart.com y Straighttalk.com.

Straight Talk es parte del portafolio de marcas prepagas de Verizon Value, que incluye Total Wireless, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid.

Contacts

Christian Bochicchio



NASCAR Communications



704-720-3190



cbochicchio@nascar.com

Straight Talk Public Relations



Valuemediarelations@verizon.com