Muere perro tras ser ultrajado salvajemente y dejarle daños irreparables

Colombia.- Un perro que fue ultrajado salvajemente dejándole daños irreparables murió luego de unos días de mantenerse bajo observación y con un diagnóstico desalentador.

El hecho ocurrió en el municipio de Quinchía, Colombia, luego que vecinos de la localidad encontraran al cachorro moribundo.

En las redes sociales cientos de usuarios expresaron su indignación por el sufrimiento del animal ultrajado salvajemente por desalmados que no han sido identificados.

Según la Fundación Animal Estoy Contigo, el perro murió por la gravedad de las heridas que tenía su cuerpo. Médicos veterinarios indicaron que el can falleció a las 7:00 de la mañana.

“Empezó a empeorar rápidamente, y fue imperioso darle un descanso digno. El dolor que siento en mi corazón no lo había sentido antes”, expresó la Fundación Animal Estoy Contigo.

‘El perrito ultrajado salvajemente sufrió una dilatación anal y sangrado, no podía incorporarse al ambiente, presentaba dolor marcado sobre la columnal, no respondía a estímulos externos y no controlaba ningún esfínter’, cita el diagnóstico de los veterinarios.

Además, se indicó que el pronóstico era desalentador si lograba sobrevivir, el animal no iba poder caminar.

El perro no solo fue ultrajado sexualmente, también sufrió una subluxación de vértebras lumbares, cerca de la base de la cola debido a un golpe seco que recibió sobre la zona.

Un hecho similar ocurrió en Chile, cuando un cachorro de seis meses murió luego de una brutal agresión sexual que perpetraron desconocidos en el sector de Valle de Azapa, Arica.

La muerte del animal fue confirmada por activistas de los derechos de los animales, quienes además condenaron el hecho violento y exigen una investigación.