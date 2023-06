Un perrito husky de 10 meses, fue atacado con aceite hirviendo

Un incidente reciente de crueldad hacia los animales generó gran indignación entre numerosas personas en México, debido al sufrimiento infligido a la víctima. El caso en cuestión involucra a Lobo Lobito, un cachorro de Husky Siberiano de 10 meses de edad que fue objeto de un ataque con aceite caliente en Guerrero.

Según los testimonios de la familia del cachorro, el acto de agresión tuvo lugar a finales de mayo, cuando el perro ingresó al terreno adyacente donde se encontraba el negocio de sus vecinos a través de una abertura en la cerca que dividía ambos terrenos.

Los comerciantes no habían presentado ninguna queja respecto a la presencia del perro en sus establecimientos ni habían manifestado ningún tipo de incomodidad, por lo que la familia no era consciente de la situación. No obstante, uno de los vecinos, cuya identidad aún no ha sido revelada, arrojó aceite hirviendo al perro con el objetivo de ahuyentarlo.

Como resultado del ataque, Lobo sufrió quemaduras graves de tercer grado que incluso pusieron en peligro su vida, tal como se menciona en el testimonio compartido por Patricia Arellanes en plataformas de redes sociales.