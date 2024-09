Muere el hermano de Michael Jackson a sus 70 años

Tito fue miembro del grupo de pop Jackson 5, donde se descubrió el talento del rey del pop Michael Jackson, cuya fama a nivel mundial continúa a pesar de su muerte en el 2009.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”, dijeron sus hijos en un comunicado publicado en Instagram.

El hermano de Michael Jackson es el tercer hijo de la familia y miembro del conocido grupo que luego se separó.

Tito nació el 15 de octubre de 1953 y por varios años fue el guitarrista de la agrupación familiar que dio paso a uno de los artistas más grande de la historia.

En 1984, el grupo lanzó Victory Tour, un álbum en el que Tito cantó "We Can Change the World" y tuvo un papel destacado como instrumentista.

El hermano de Michael Jackson realizó muchos espectáculos como guitarrista de blues en los últimos 20 años, bajo su propio sello o con la B.B. King Blues Band.

Entre sus últimas declaraciones destaca una ofrecida a The Associated Press, en la cual aseguró que la muerte de Michael Jackson unió a la familia. “Yo diría que definitivamente nos acercó un paso más. Reconocer el amor que sentimos el uno por el otro cuando uno de nosotros no está aquí es una gran pérdida”.