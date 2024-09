MSCI establece el estándar de referencia para la evaluación de la integridad de los proyectos de carbono con el lanzamiento de nuevas calificaciones

MSCI Carbon Project Ratings permite evaluar, de forma independiente, la integridad y los riesgos de los proyectos de créditos de carbono según múltiples criterios.

Las primeras calificaciones para la evaluación de más de 4000 proyectos en el mercado de créditos de carbono y la consideración de los riesgos legales y éticos.

El lanzamiento marca el siguiente paso hacia la realización del compromiso de MSCI de promover la claridad y establecer estándares en los mercados de créditos de carbono.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a las decisiones críticas para la comunidad inversora global, presentó MSCI Carbon Project Ratings, un conjunto de calificaciones de proyectos de carbono, que permiten a los compradores, inversores y desarrolladores de créditos de carbono realizar una evaluación mejorada de la calidad e integridad de los proyectos de carbono.

“ Los mercados de carbono son fundamentales para acelerar la descarbonización y cumplir los objetivos de emisiones netas cero, pero solo el 5% de los proyectos en el mercado se consideran de muy alta integridad”, afirmó Guy Turner, director de MSCI Carbon Markets. “ La falta de confianza en la calidad e integridad de los proyectos está provocando que algunos compradores, inversores y desarrolladores duden”.

Para ayudar a los clientes a superar este desafío, MSCI Carbon Project Ratings evalúa más de 4000 proyectos en el mercado mundial de créditos de carbono1 para ofrecer evaluaciones de integridad y riesgos más completas, independientes y con grado de inversión. Los criterios considerados en la evaluación de MSCI incluyen el impacto de un proyecto en el clima, el medio ambiente y la sociedad, así como los riesgos legales y éticos, incluidos delitos financieros, fraude y sanciones.

“ MSCI Carbon Project Ratings brinda a los clientes la confianza para invertir sus estrategias, capital y reputación en créditos de carbono, al mismo tiempo que les permite comparar créditos en todo el mercado, mitigar los riesgos de las decisiones de inversión y cumplir con los requisitos de divulgación”, agregó Turner.

A través de una metodología transparente y basada en reglas que aprovecha la independencia y experiencia de MSCI en el establecimiento de estándares en la industria para la inversión climática, cada proyecto individual se evalúa en profundidad según seis criterios y más de 50 subcriterios categorizados ampliamente en el impacto de emisiones y la integridad de la implementación. La calificación es una combinación de estas dos categorías y se basa en una escala de calificación de siete puntos, desde AAA hasta CCC. Los proyectos con la calificación AAA tienen una alta probabilidad de lograr un impacto de emisiones de 1 tonelada por crédito y de ser implementados de una manera que respalde resultados sociales y/o ambientales positivos, manteniendo al mismo tiempo los estándares legales y éticos.

MSCI Carbon Project Ratings se integra con el conjunto completo de soluciones MSCI Carbon Markets para proporcionar información basada en la integridad en todo el mercado, desde índices de precios basados ​​en la integridad hasta evaluaciones del desempeño climático corporativo.

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, impulsamos mejores decisiones de inversión al permitir a los clientes comprender y analizar los principales factores de riesgo y rentabilidad y construir con confianza carteras más eficaces. Creamos soluciones mejoradas de investigación líderes en el sector que los clientes utilizan para obtener información y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Para obtener más información, visite www.msci.com.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

1 Al 15 de septiembre de 2024

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

