Moody's compra CAPE Analytics y añade inteligencia geoespacial con IA sobre riesgos inmobiliarios a sus modelos de riesgo de seguros, líderes en el sector

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo por la compra de CAPE Analytics, proveedor líder de inteligencia geoespacial con IA para inmuebles residenciales y comerciales. Esta adquisición unirá la plataforma inteligente de riesgos de Moody's, líder en el sector, con la modelización de riesgos de catástrofes para el sector asegurador y los análisis geoespaciales de vanguardia con IA de CAPE, para crear una base de datos inmobiliaria sofisticada, con la capacidad de ofrecer información instantánea sobre los riesgos específicos de cada dirección.





Rob Fauber, presidente y director general de Moody's, señaló al respecto: "Nuestros clientes siempre nos dicen que necesitan información más precisa y procesable a la hora de evaluar un conjunto de riesgos en constante evolución. Al combinar nuestros modelos de riesgo CAT con la inteligencia de riesgo de propiedad con IA de CAPE, les daremos a nuestros clientes los análisis de riesgo de propiedad más avanzados que hay en la industria, mejorando así las perspectivas y la toma de decisiones en todo el ciclo de vida del seguro".

Con la adquisición de CAPE, Moody's les brindará a sus clientes más datos detallados y específicos que nunca sobre los inmuebles, inclusive sobre las características de los edificios, datos sobre las empresas, estimaciones de riesgo y siniestralidad media anual, análisis geoespacial con IA, tasaciones, modelos de probabilidad de impago y mucho más. Esta rica reserva de datos permitirá a las aseguradoras, reaseguradoras y diversos agentes financieros determinar mejor las exposiciones, vulnerabilidades y valoraciones de los bienes inmuebles, así como los riesgos que plantean los peligros naturales como los incendios forestales, los huracanes y el granizo.

CAPE Analytics elabora análisis de inteligencia inmobiliaria asistidos por computadora, aprendizaje automático e imágenes geoespaciales, con evaluaciones de riesgo inmediatas y detalladas de las propiedades ubicadas en una dirección determinada a lo largo de Estados Unidos y en gran parte de Canadá y Australia.

Se estima que la adquisición se concretará en el primer trimestre de 2025, siempre y cuando se cumplan las condiciones de cierre habituales, en particular, la expiración o finalización de cualquier periodo de espera reglamentario aplicable.

No se dieron a conocer los términos de la transacción y no se espera que tenga un impacto sustancial en los resultados financieros de Moody's.

Acerca de Moody’s Corporation



En un mundo marcado por riesgos cada vez más interconectados, los datos, conocimientos y tecnologías innovadoras de Moody's (NYSE: MCO) ayudan a los clientes a desarrollar una visión holística de su mundo y a desbloquear oportunidades. Con una rica historia de experiencia en los mercados globales y una plantilla diversa de aproximadamente 15.000 personas en más de 40 países, Moody's ofrece a sus clientes la perspectiva integral necesaria para actuar con confianza y prosperar. Puede obtener más información en moodys.com.

Aviso legal en el marco de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995



Determinadas declaraciones de este comunicado constituyen declaraciones prospectivas y se fundan en las expectativas, planes y perspectivas futuras para los negocios y operaciones de Moody's que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones implican estimaciones, proyecciones, objetivos, previsiones, suposiciones e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Se advierte a los accionistas e inversores que no deben depositar un grado de confianza indebido en estas declaraciones prospectivas, las cuales incluyen, a título meramente enunciativo, aquellas relativas al impacto de la compra de CAPE Analytics en el negocio de Moody's. Las declaraciones prospectivas y demás datos del presente comunicado se realizan en la fecha del mismo y Moody's no asume obligación alguna (ni tiene intención de hacerlo) de complementar, actualizar ni revisar públicamente dichas declaraciones en el futuro, ya sea como resultado de acontecimientos posteriores, cambios en las expectativas u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación o la normativa aplicable. En relación con las disposiciones de aviso legal en el marco de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados estadounidense de 1995, Moody's identifica determinados factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran, quizá materialmente, de los indicados en estas declaraciones prospectivas. Estos factores, riesgos e incertidumbres son, entre otros, el impacto de las condiciones económicas generales (en particular los niveles significativos de deuda pública y déficit, y la inflación y las medidas de política monetaria relacionadas adoptadas por los gobiernos en respuesta a la inflación) en los mercados de crédito mundiales y en la actividad económica, en particular, el volumen de fusiones y adquisiciones y sus efectos en el volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las iniciativas de Estados Unidos y los gobiernos extranjeros y sus políticas monetarias con respecto a la actual coyuntura económica, en particular, la inestabilidad de las instituciones financieras, los problemas de calidad crediticia y otras posibles repercusiones de la volatilidad en los mercados financieros y crediticios; las repercusiones globales del conflicto militar entre Rusia y Ucrania y del conflicto militar en Oriente Medio en la volatilidad de los mercados financieros mundiales, en las condiciones económicas generales y en el PBI de EE.UU. y de todo el mundo, en las relaciones mundiales y en las operaciones y el personal de la empresa; otros asuntos que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales, incluida la regulación, la mayor utilización de tecnologías que pueden intensificar la competencia y acelerar la disrupción y la desintermediación en el sector de los servicios financieros, así como el número de emisiones de títulos valores sin calificación o de valores calificados o evaluados por partes no tradicionales; el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en EE.UU. y en el extranjero; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las medidas gubernamentales estadounidenses y extranjeras que afecten a los mercados crediticios, el comercio internacional y la política económica, en particular las relacionadas con aranceles, acuerdos fiscales y barreras comerciales; las repercusiones de la retirada por parte de MIS de sus calificaciones crediticias sobre países o entidades dentro de los países y la posibilidad de que Moody's deje de realizar operaciones comerciales en países donde la inestabilidad política justificara tales medidas; las preocupaciones en el mercado que afecten a nuestra credibilidad o que afecten la percepción del mercado sobre la integridad o utilidad de las calificaciones de las agencias de crédito independientes; la introducción o el desarrollo de tecnologías y productos competidores y/o emergentes; la presión sobre los precios por parte de los competidores y/o los clientes; el nivel de éxito del desarrollo de nuevos productos y la expansión global; el impacto de la regulación sobre las organizaciones de calificación estadística reconocidas nacionalmente, el potencial de que haya nuevas regulaciones nacionales, estatales y locales en los EE.UU.; la posibilidad de que aumente la competencia y la regulación en las jurisdicciones en las que operamos, en particular, la Unión Europea; la exposición a litigios relacionados con nuestras opiniones de calificación, así como a otros litigios, procedimientos gubernamentales y reguladores, investigaciones y pesquisas a las que Moody's pueda estar sujeta periódicamente; las disposiciones de la legislación estadounidense que modifican las normas de alegación y los reglamentos de la UE que modifiquen las normas de responsabilidad aplicables a las agencias de calificación crediticia de forma adversa para éstas; las disposiciones de los reglamentos de la UE que impongan requisitos procedimentales y sustantivos adicionales sobre la fijación de precios de los servicios y la ampliación de las competencias de supervisión para incluir las calificaciones ajenas a la UE utilizadas con fines reguladores; la incertidumbre sobre la relación futura entre EE.UU. y China; la posible pérdida de empleados clave y el impacto del entorno laboral global; los fallos o el mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructuras; cualquier vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas u otros problemas de ciberseguridad; la oportunidad y eficacia de cualquier programa de reestructuración; la volatilidad de las divisas y los tipos de cambio; el resultado de cualquier revisión por parte de las autoridades fiscales de las iniciativas de planificación fiscal global de Moody's; la exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles en caso de que Moody's no cumpliera con las leyes y normativas extranjeras y estadounidenses aplicables en las jurisdicciones en las que opera Moody's, en particular, las leyes de protección de datos y privacidad, las leyes de sanciones, las leyes anticorrupción y las leyes locales que prohíben los pagos corruptos a funcionarios públicos; el impacto de eventuales fusiones, adquisiciones u otras combinaciones de negocios y la capacidad de Moody's para integrar con éxito los negocios adquiridos; el nivel de los flujos de caja futuros; los niveles de inversiones de capital y una disminución de la demanda de herramientas de gestión del riesgo de crédito por parte de las instituciones financieras. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Moody's difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, se detallan en la sección "Factores de riesgo" en la Parte I, Punto 1A del informe anual de Moody's del Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y demás documentos presentados oportunamente por la empresa ante la SEC o en los materiales incorporados en dicho informe o en el presente comunicado. Se advierte a los accionistas e inversores que la aparición de cualquiera de estos factores, riesgos e incertidumbres puede hacer que los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, lo que podría tener consecuencias significativas y adversas para el negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa. Periódicamente, pueden surgir nuevos factores y no es posible que la Empresa se anticipe a los nuevos factores, ni pueda evaluar sus eventuales repercusiones para la empresa. Las declaraciones prospectivas y de otro tipo que aparecen en este comunicado pueden referirse también a nuestros avances, planes y objetivos en materia de responsabilidad corporativa (en particular, las cuestiones relativas a la sostenibilidad y el medio ambiente) y el hecho de que se presenten dichas declaraciones no implica que su contenido sea necesariamente relevante para los inversores ni que deba divulgarse en los documentos que la empresa presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission). Además, las declaraciones históricas, actuales y prospectivas relacionadas con la sostenibilidad pueden fundarse en normas para medir el progreso que aún están en desarrollo, en controles y procesos internos que siguen evolucionando y en suposiciones que pueden sufrir cambios en el futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para Moody’s Investor Relations:



Shivani Kak



Moody’s Corporation



+1 212-553-0298



Shivani.Kak@moodys.com

Para Moody’s Communications:



Chris Cashman



Moody’s Corporation



+1 212-553-1461



Chris.Cashman@moodys.com