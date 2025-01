Mitek Systems nombra a Mark Rossi miembro de su Junta Directiva

Se votará en la asamblea general ordinaria de la empresa de marzo





SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Mitek Systems, Inc. (NASDAQ: MITK), líder mundial en verificación de identidad digital, captura móvil y gestión del fraude, anunció hoy el nombramiento de Mark Rossi como miembro de su junta directiva. El Sr. Rossi también será miembro del comité de auditoría de la junta, a la espera de la aprobación de los accionistas en la próxima asamblea anual de la empresa.

El Sr. Rossi aporta más de cuatro décadas de experiencia estratégica, financiera y operativa, habiendo formado parte de las juntas directivas de aproximadamente 25 empresas, incluidas siete entidades públicas. Es cofundador de Cornerstone Equity Investors, donde gestionó una serie de fondos de capital riesgo durante 25 años. Su experiencia inversora abarca diversos sectores, como la tecnología, los servicios empresariales y financieros y los productos de consumo. Entre las inversiones de cartera más destacadas de Cornerstone se incluyen Dell Computer, Health Management Associates y Novatel Wireless.

“Tuve el privilegio de trabajar con Mark durante su etapa en la junta de Cardtronics, donde vi de primera mano su capacidad para establecer relaciones sólidas y responsables tanto con la dirección como con los consejeros", manifestó Ed West, CEO de Mitek Systems. "Mark ha sido un socio de confianza que nos ha ayudado a afrontar los retos estratégicos, operativos, financieros y competitivos con claridad y determinación. Su amplia experiencia en diferentes sectores, junto con sus profundos conocimientos en materia de gobernanza, será muy valiosa a medida que avancemos en la estrategia de crecimiento de Mitek y sigamos aportando valor a nuestros clientes y accionistas".

Además de sus logros en capital riesgo, el Sr. Rossi tiene una gran experiencia en gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa y reestructuración organizativa. En la actualidad, es asesor y consejero de empresas que van desde startups hasta compañías con ingresos superiores a USD 1000 millones. También es presidente de la Junta de Vali Cyber, una empresa de ciberseguridad especializada en ofrecer soluciones avanzadas de ciberseguridad para hipervisores y entornos basados en Linux.

El nombramiento del Sr. Rossi subraya el compromiso de Mitek de reforzar su liderazgo y supervisión a medida que la empresa sigue ampliando su presencia en el mercado e impulsando la creación de valor a largo plazo. Su experiencia en salvaguardar entornos digitales y hacer frente a las amenazas de seguridad emergentes complementa la misión de Mitek de proteger a las empresas globales y a sus clientes frente al fraude y los riesgos cibernéticos.

Acerca de Mitek

Mitek (NASDAQ: MITK) es un líder global en acceso digital, fundado para unir los mundos físico y digital. Las avanzadas tecnologías de verificación de identidad y la plataforma global de Mitek hacen que el acceso digital sea más rápido y seguro que nunca, proporcionando a las empresas nuevos niveles de control, facilidad de despliegue y funcionamiento, al tiempo que protegen todo el recorrido del cliente. Con soluciones en las que confían 7900 organizaciones de todo el mundo, incluida la mayoría de las instituciones financieras norteamericanas que confían en nuestras soluciones móviles de depósito de cheques, Mitek ayuda a las empresas a reducir el riesgo y cumplir los requisitos normativos. Puede obtener más información en www.miteksystems.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, en relación con las expectativas, creencias, planes, objetivos, metas, estrategias, eventos futuros o el rendimiento y los supuestos subyacentes y otras declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos. Aunque Mitek cree que las expectativas y suposiciones reflejadas en estas declaraciones son razonables, no puede haber ninguna garantía de que estas expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a muchos riesgos e incertidumbres, que incluyen pero no se limitan a, los siguientes: nuestra capacidad para gestionar con éxito la transición de liderazgo, ejecutar nuestra estrategia e impulsar la rentabilidad, y los factores de riesgo que identificamos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los resultados que se analizan en tales declaraciones prospectivas. Mitek no se compromete a actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva que pueda hacer, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley aplicable, regulación u otra autoridad legal competente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

