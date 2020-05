Miami Beach cierra parque después de que miles no usaran mascarilla

La ciudad de Miami Beach contabilizó 7,329 advertencias verbales de sus guardias en los parques en el finde semana, debido a que las personas no utlizaban mascarillas al momento de asistir al parque.

7,329 verbal warnings given by our Park Rangers between Friday and Sunday. A majority of those were in South Pointe Park which is now closed.

👉 https://t.co/8qvmTdYgBn https://t.co/cjrAqdnDYK

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) May 4, 2020