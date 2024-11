Marco Rubio, el senador de origen cubano que sería el elegido de Trump para secretario de Estado 

Medios de comunicación cercanos al Partido Republicano han hecho eco de la nominación de Marco Rubio, el senador de origen cubano, en el gabinete del presidente electo, Donald Trump.

Según trascendió, el senador de Florida ha sido nominado por Trump para encabezar la Secretaría de Estado, dándole la responsabilidad de manejar la política exterior del país norteamericano.

Medios como The New York Times han replicado la noticia, que hasta las 9:00 de la mañana del martes no era oficial por parte del equipo del magnate.

De confirmarse la nominación de Marco Rubio, se convertiría en el primer ciudadano de origen cubano o latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de EEUU.

A pesar de los orígenes del senador, su política exterior es enérgica en contra de los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, como China, Irán y Cuba, este último país de donde proviene su familia.

Expertos han señalado que uno de los retos de Marco Rubio será la guerra entre Ucrania y Rusia, para la cual el gobierno de Donald Trump ya tiene un plan trazado que buscaría como primer paso pedirle a Ucrania que desista de ingresar a la OTAN.

En las últimas entrevistas del senador, de origen cubano, hizo énfasis en la importancia de un acuerdo de paz a través de un diálogo. También se ha opuesto fervientemente a que EEUU continúe apoyando militarmente a Ucrania.

"No estoy de parte de Rusia, pero por desgracia la realidad es que la guerra en Ucrania va a terminar con un acuerdo negociado", dijo hace unos meses el hombre que podría convertirse en el primer latino en llegar a un cargo diplomático tan importante.