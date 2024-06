Marchadora celebra antes de tiempo su triunfo y se lo quitan a unos segundos de la meta

Una marchadora española ha generado una ola de memes y comentarios en las redes sociales luego que celebrara el triunfo antes de llegar a la meta y perdiera la carrera.

Se trata de la atleta Laura García Caro, quien segundos antes de llegar a la meta para llevarse la medalla del tercer lugar fue alcanzada por la marchadora ucrania, quien se alzó con el tercer lugar de la competencia.

El video de la derrota se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas de internet, tanto por su acción como por los gestos de su rostro al enterarse de que perdió.

La competencia que dejó el videoclip viral es el Campeonato Europeo de atletismo que se celebró en Roma, Italia.

En el tramo final de la prueba, a unos metros, García tenía la ventaja sobre la ucraniana Lyudmila Olynovska.

La marchadora española pensó que tenía el triunfo asegurado y antes de llegar a la meta agarró una bandera española para celebrar el triunfo.

A unos segundos de la meta, García se enteró de que su contrincante la había alcanzado y que sería imposible llegar antes que ella a la meta, perdiendo la carrera que celebró tan solo unos instantes antes.

“Olynovska aprovechó la distracción de Laura, la alcanzó y la adelantó”, informaron comentaristas.

La marchadora ha expresado su decepción ante la situación, indicando que pensaba que llevaba bastante ventaja.

“Pensaba que no me pillaba, pero después… ni la he sentido. Pensaba que ya lo tenía”, dijo García después de su derrota.

Las redes sociales se han inundado de comentarios, destacando que la lección que le dio la vida a la atleta es inigualable.

Unos cuestionan a la marchadora por celebrar antes y otros acusan a la ucraniana de hacer trampa y correr.