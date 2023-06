Atleta cubana regresa “con honor” la medalla que le querían otorgar sin haber ganado la competencia

El caso de una atleta cubana que regresó la medalla que le querían otorgar en los Juegos Centroamericanos se ha convertido en tendencia.

Muchos aplauden la honestidad de la deportista, quien calificó de absurdas las reglas al intentar quitarle la presea a la verdadera ganadora.

Todo comenzó cuando a las jugadoras se les notificó que había un error y que se tenía que cumplir el reglamento.

La norma detalla que un país no se puede llevar las tres medallas (oro, plata y bronce), razón por la cual la última debe ser entregada a un cuarto lugar, en este caso a la atleta cubana.

Desafortunadamente, en la competencia de Tiro Deportivo, las tres jugadoras mexicanas se llevaron las medallas. En ese momento, los directivos no se percataron del hecho.

Fue un día después que llamaron a las competidoras para hacer el cambio de la medalla, pero la atleta de Cuba calificó de absurdo e injusto la regla y le regresó la medalla a la mexicana.

El hecho quedó plasmado en un video que rápidamente ha cautivado a los cibernautas por la honestidad y el honor de la atleta cubana.

“Realmente no tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué en tiempos anteriores pasados, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella”, dijo antes de regresársela a su contrincante.