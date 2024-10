Mamá de "Puff Daddy" reacciona por las acusaciones: "Devastada y entristecida"

Janice Combs, madre de Sean Combs, conocido como "Puff Daddy", reaccionó ante las acusaciones de su hijo y dijo estar devastada y entristecida.

La progenitora del rapero estadounidense emitió un comunicado de prensa para defender a su hijo, quien podría ser sentenciado a más de cien años de prisión por agresiones sexuales.

Además, podría ser acusado por la muerte del rapero Tupac luego que la familia contratara un prestigioso abogado para investigar su muerte.

“Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras” dijo la madre de Puff Daddy en su carta pública.

Agregó que el escándalo es un linchamiento público a una persona que no ha podido demostrar su inocencia. "Es demasiado insoportable para expresarlo con palabras".

Al referirse a las acusaciones de agresiones de su ex pareja, indicó que todos cometemos errores y que no fue sincero con sus declaraciones. “No ser completamente sincero sobre un tema no significa que mi hijo sea culpable de las acusaciones repulsivas y los graves cargos que se le imputan”.

La madre de Puff Daddy ha calificado algunas acciones de su hijo como errores, negándose a creer que fuera capaz de realizar todos los señalamientos que se le han hecho.

Actualmente, el rapero es acusado por más de 120 personas; incluidos 25 menores de edad; entre estos uno de tan solo 9 años.