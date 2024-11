Lumix Advertising presentará en Miami una nueva tendencia en marketing el próximo mes de diciembre

Toda una revolución de la publicidad digital en exteriores (DOOH) con vallas publicitarias digitales basadas en scooters.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Lumix Advertising, INC., líder vanguardista en publicidad digital en exteriores (Digital Out Of Home, DOOH), está transformando los paisajes urbanos con sus innovadoras vallas publicitarias digitales basadas en scooters. Lumix Advertising, que verá la luz el 2 de diciembre de 2024 en varios barrios de Miami, ofrece un medio totalmente nuevo para que los anunciantes lleguen al público allí donde vive, trabaja y juega. Diseñado para un mundo que está cada vez más en movimiento, el singular enfoque de la empresa combina la tecnología publicitaria dinámica con la movilidad, lo que permite a las marcas dirigirse a los consumidores y ofrecer resultados cuantificables en una plataforma escalable.









Uno de los elementos diferenciadores clave de Lumix Advertising es su avanzada capacidad de medición y atribución de campañas. A través de sus análisis, Lumix permite a los anunciantes realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña, desde las impresiones hasta el compromiso y la conversión. Al utilizar herramientas de atribución, Lumix conecta la exposición de los anuncios con las acciones de los consumidores, lo que da como resultado una imagen clara del retorno de la inversión y garantiza que cada dólar gastado produzca resultados tangibles.

La flota de scooters digitales de Lumix, adaptada de forma exclusiva al dinámico y vibrante paisaje urbano de Miami, se integra a la perfección en la energía y la diversidad de la ciudad, con publicidad en los animados barrios de Miami y en los puntos de interés turístico. Con los scooters que recorren todos los rincones, desde las coloridas calles de Wynwood hasta el icónico Ocean Drive, Lumix captura el espíritu de Miami, creando puntos de contacto memorables tanto para los lugareños como para los visitantes.

Gracias a su compromiso con la innovación tecnológica, Lumix Advertising se dispone a remodelar el panorama de la DOOH y ofrece a los anunciantes una solución de gran impacto en un mundo que evoluciona a un ritmo vertiginoso.

Para más información acerca de Lumix Advertising, visite www.lumixads.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Lumix Advertising, INC.



Correo electrónico: info@lumixads.com

Sitio web: www.lumixads.com