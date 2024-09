Trump dirá adiós a su aspiración presidencial si pierde contra Kamala Harris

El magnate estadounidense Donald Trump confirmó que de perder las elecciones contra Kamala Harris desistirá de su aspiración a un segundo mandato.

Trump ofreció sus declaraciones al programa Full Measure, en el cual dejó claro que no se ve nuevamente compitiendo en un proceso electoral; lo que significa que la carrera política del expresidente llegaría a su fin.

"No, no me veo postulándome de nuevo, Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto", dijo el líder republicado sobre la posibilidad de perder contra Kamala Harris el próximo 5 de noviembre.

Hasta la fecha, no existe un resultado contundente referente a la preferencia electoral. La última encuesta revela que Harris logró superar 3 puntos a Trump, pero los datos no son suficientes para definir el resultado de las elecciones.

Trump definirá su futuro político al enfrentarse contra Kamala Harris con dos posibles escenarios: el triunfo electoral que le permitirá gobernar la nación nuevamente o retirarse tras una derrota contra la candidata republicana.

El Partido Demócrata ha logrado con la renuncia de Joe Biden captar la atención de los donantes y de los electores; quienes han aumentado luego de una contundente derrota del presidente estadounidense si se enfrentaba a Trump.

Si Donald Trump pierde contra Kamala, representaría su segunda derrota electoral contra el Partido Demócrata, luego de perder contra Biden en el 2020.

El líder republicano denunció que su oponente realizaron fraude electoral, denuncia que lo mantiene con varios procesos judiciales por intentar obstruir la democracia del país.