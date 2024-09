Kinaxis acusa recibo de una carta de Daventry Group

OTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Kinaxis Inc. (TSX:KXS), líder mundial en orquestación integral de la cadena de suministro, responde hoy a una carta de Daventry Group, accionista activista, para que la empresa inicie un proceso de venta.





Kinaxis se compromete habitualmente con los accionistas y agradece sus comentarios, incluido el Daventry Group, con el que la empresa se reunió el 28 de agosto. Kinaxis lamenta que Daventry haya optado por publicar su carta con exigencias de un proceso de venta, en lugar de seguir discutiendo sus puntos de vista en privado con la empresa.

Kinaxis tiene un historial probado de éxito y una reputación de excelencia para clientes y accionistas. Kinaxis es líder del mercado en orquestación de la cadena de suministro impulsada por IA con su plataforma integral Maestro, y líder en diez ocasiones en el Cuadrante Mágico de Soluciones de Planificación de la Cadena de Suministro de Gartner. La empresa sigue ampliando su plataforma para captar aún más del mercado de software de gestión de la cadena de suministro de $16.000 millones.

El Consejo de Administración revisará la carta de Daventry Group y no tiene intención de hacer más comentarios a menos que y hasta que el Consejo haya aprobado un curso de acción específico y / o la Compañía ha determinado que la divulgación adicional es apropiada o requerida por la ley.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder mundial en orquestación de cadenas de suministro modernas, impulsando complejas cadenas de suministro globales y apoyando a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro basada en IA, Maestro™ combina tecnologías y técnicas patentadas para ofrecer total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en el último kilómetro. Marcas de renombre mundial confían en nosotros para que les proporcionemos la agilidad y previsibilidad necesarias para navegar por la volatilidad y los trastornos actuales. Para más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Nota de advertencia e información prospectiva



Este comunicado de prensa contiene información prospectiva en el sentido de la legislación canadiense sobre valores. La información prospectiva se refiere a acontecimientos futuros o al rendimiento previsto de Kinaxis y refleja las expectativas o creencias de la dirección con respecto a dichos acontecimientos futuros. En algunos casos, las declaraciones que contienen información prospectiva pueden identificarse por el uso de palabras como “planea”, “espera”, “se espera”, “presupuesto”, “programado”, “estima”, “pronostica”, “pretende”, “anticipa”, “cree” o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “serían”, “podrían” o “se tomarán”, “ocurrirán” o “se lograrán” o el negativo de estas palabras o terminología comparable. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa incluye declaraciones relativas a los planes y objetivos de crecimiento de la cuota de mercado de Kinaxis. Por su propia naturaleza, la información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que el rendimiento real de Kinaxis sea materialmente diferente de cualquier rendimiento anticipado expresado o implícito en dicha información prospectiva.

La información prospectiva está sujeta a una serie de riesgos e incertidumbres, que podrían hacer que los acontecimientos o resultados reales difieran de los reflejados en la información prospectiva, incluido, sin limitación, los riesgos que se describen bajo el título “Factores de riesgo” en el formulario de información anual de la Compañía de fecha 25 de marzo de 2024 para su ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023, bajo el título “Declaraciones prospectivas” en nuestro comunicado de prensa de fecha 31 de julio de 2024, y otros riesgos identificados en los archivos de la Compañía con los reguladores de valores canadienses, que están disponibles en SEDAR+ en https://www.sedarplus.ca.

Los factores de riesgo mencionados no constituyen una lista exhaustiva de los factores que pueden afectar la información prospectiva de la empresa. La información prospectiva incluye declaraciones sobre el futuro y es inherentemente incierta, y los logros reales de la empresa u otros eventos o condiciones futuros pueden diferir sustancialmente de los reflejados en la información prospectiva debido a una variedad de riesgos, incertidumbres y otros factores. Las declaraciones de la empresa que contienen información prospectiva se basan en las creencias, expectativas y opiniones de la dirección en la fecha en que se realizan las declaraciones, y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar dicha información prospectiva si cambian las circunstancias o las creencias, expectativas u opiniones de la dirección, salvo que lo exija la legislación aplicable. Por las razones expuestas, no debe confiarse indebidamente en la información prospectiva.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

