Kenvue impulsa la estrategia de acción por el clima

El primer informe del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD) mejora la transparencia y la rendición de cuentas

La empresa promueve la sostenibilidad en sus productos, operaciones y cadena de valor como parte de su "Healthy Lives Mission"

Los avances incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 21, 2, 3 en un 26 % desde 2020 y el aumento del uso de electricidad renovable4 hasta el 65 % de su consumo eléctrico

SKILLMAN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue" o la "Empresa"), el fabricante de marcas icónicas como Aveeno®, Listerine®, Neutrogena® y Tylenol®, está avanzando hacia los objetivos de cambio climático esbozados en su estrategia medioambiental, social y de gobernanza "Healthy Lives Mission", incluida la publicación de su primer informe del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).





"La publicación de nuestro informe de TCFD representa un paso importante en nuestro enfoque proactivo para integrar las consideraciones climáticas en nuestra estrategia de negocio, operaciones, cadena de valor y productos comercializados", dijo Pamela Gill-Alabaster, directora global de ESG y sostenibilidad en Kenvue. "Hemos realizado progresos significativos, como la validación de nuestros objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) a corto plazo por parte de la iniciativa "Science Based Targets" (SBTi) y la publicación de nuestro informe inaugural "Healthy Lives Mission" en apoyo de nuestra ambición de ayudar a contribuir a un futuro más saludable".

El informe "Healthy Lives Mission" se desarrolló con el convencimiento de que la salud humana está inseparablemente ligada a la salud medioambiental. Los consumidores también perciben esta relación: tres de cada cuatro adultos de todo el mundo ven un vínculo entre la salud humana y el cambio climático, según una encuesta en línea encargada por Kenvue a principios de este año5. La misma encuesta reveló que el 86 % de las personas espera que las consecuencias del cambio climático para la salud empeoren en los próximos 5 a 10 años.

Los objetivos y compromisos de Kenvue en materia de cambio climático forman parte del pilar Planeta Saludable de su estrategia de "Healthy Lives Mission" y se centran en el avance de la sostenibilidad en todas las operaciones de la empresa, desde el diseño de productos y envases hasta el abastecimiento de materiales, la fabricación y el transporte. Entre los avances más destacados del informe "Healthy Lives Mission" 2023 figuran los siguientes:

Las inversiones en eficiencia energética y proyectos de descarbonización han dado lugar a reducciones de GHG de Alcance 1 y 2 1, 2, 3 del 26 % desde 2020.

del 26 % desde 2020. El 21 % de los proveedores de la empresa, por emisiones que abarcan los bienes y servicios adquiridos y el transporte y la distribución anteriores, tienen objetivos basados en la ciencia.

El uso de electricidad renovable 4 aumentó hasta el 65 % de su consumo eléctrico gracias a 18 sistemas de electricidad solar in situ, contratos de adquisición de electricidad renovable 4 fuera de las instalaciones y la adición de instalaciones solares in situ.

aumentó hasta el 65 % de su consumo eléctrico gracias a 18 sistemas de electricidad solar in situ, contratos de adquisición de electricidad renovable fuera de las instalaciones y la adición de instalaciones solares in situ. Utilizando principios de diseño de economía circular, Kenvue aumentó el uso de envases reciclables6 o rellenables7,8 hasta el 71 % de su cartera y redujo el volumen de plástico virgen9 en los envases8 en un 21 %.

Desde principios de 2024, Kenvue ha completado nuevas instalaciones solares in situ en sus centros de fabricación de Sezanne (Francia) y Madra (Grecia), que proporcionarán 1,75 MW y 0,186 MW de energía renovable, respectivamente. La empresa también espera completar este año otras instalaciones solares in situ en sus centros de fabricación de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Minhang (China) y Yakarta (Indonesia), con lo que seguirá avanzando hacia su objetivo de que el 100 % de la electricidad utilizada en sus operaciones1 sea renovable4 para 203010,11.

Para abordar las emisiones indirectas de GHG de Alcance 3, Kenvue puso en marcha en julio un Programa de Acción Climática para Proveedores con el fin de involucrar a los proveedores de bienes y servicios adquiridos, así como a los de transporte y distribución. A través de este programa, la empresa ayudará a estos proveedores a establecer sus propios objetivos basados en la ciencia y a trabajar para descarbonizar sus operaciones. Kenvue también se ha unido al programa Energize, diseñado para ayudar a los proveedores a conocer la electricidad renovable y ofrecerles oportunidades de abastecimiento, ya sea en solitario o con otros proveedores.

Reconociendo el valor de la colaboración para acelerar el progreso dentro y a través de los sectores, Kenvue es un miembro activo de varias coaliciones que se han centrado en flujos de trabajo que apoyan la acción climática y el viaje hacia el cero neto, incluida la Red Empresarial Climática del WWF y la Colaboración Térmica Renovable del WWF. Más recientemente, Kenvue se unió a la Coalición Clima y Salud del Foro para el Futuro para apoyar la transformación integrada de la salud humana y los sistemas climáticos hacia resultados que proporcionen beneficios tanto para las personas como para el planeta.

Para leer el informe "Healthy Lives Mission 2023" de Kenvue, visite www.kenvue.com/hlm-report-2023. Para acceder al informe completo de TCFD, visite https://www.kenvue.com/task-force-on-climate-related-financial-disclosures-2023-report.

Acerca de Kenvue

Kenvue es la mayor empresa del mundo dedicada exclusivamente a la salud del consumidor por ingresos. Con más de un siglo de historia, nuestras marcas icónicas, como Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® y Tylenol®, están respaldadas por la ciencia y recomendadas por profesionales de la salud de todo el mundo. En Kenvue, creemos en el extraordinario poder del cuidado diario y nuestros equipos trabajan cada día para poner ese poder en manos de los consumidores y ganarse un lugar en sus corazones y hogares. Puede obtener más información en www.kenvue.com.

Precauciones relativas a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas las declaraciones prospectivas relacionadas, entre otras cosas, con los riesgos y oportunidades asociados a "Healthy Lives Mission", el clima, los bosques y nuestras estimaciones, proyecciones, objetivos, metas, compromisos y resultados esperados relacionados con ESG. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "planea", "espera", "puede", "hará", "anticipa", "estima", "pretende", "objetivo", "meta", "compromiso" y otras palabras de significado similar. Se advierte al lector que no se fíe de estas afirmaciones prospectivas. Estas afirmaciones se basan en las expectativas actuales sobre eventos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar sustancialmente de las expectativas y proyecciones de Kenvue y sus filiales.

Se puede encontrar una lista y descripciones de los riesgos, incertidumbres y otros factores en los archivos de Kenvue con la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023 y los posteriores Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y otros archivos, disponibles en www.kenvue.com o a pedido de Kenvue. Kenvue y sus filiales no asumen ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos o desarrollos o de otro modo.

Notas de página

1 Se aplica a todas las instalaciones propiedad de Kenvue en las que Kenvue tiene el control operativo, independientemente del tipo de edificio; todas las instalaciones alquiladas utilizadas para la fabricación y/o investigación y desarrollo; y las instalaciones alquiladas que no son de fabricación y/o investigación y desarrollo en las que la instalación tiene más de 50.000 pies cuadrados y en las que Kenvue tiene el control operativo. La línea de base de 2020 y todos los años posteriores de presentación de informes incluyen todas las instalaciones alineadas con la estructura de Kenvue tras la separación de Johnson & Johnson en 2023 y no incluyen ninguna exclusión operativa u organizativa. El Alcance 1 son las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) que Kenvue genera directamente, por ejemplo, el funcionamiento de calderas y vehículos que utilizan combustibles fósiles. Las emisiones de la flota se notifican como CO 2 2 y no incluyen otras emisiones de gases de efecto invernadero. El Alcance 2 son las emisiones de GHG que Kenvue genera indirectamente, a partir de la electricidad o la energía comprada para calentar y refrigerar los edificios.



2 El inventario se elaboró de conformidad con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG) del WRI/WBCSD - Una Norma Corporativa de Contabilidad y Presentación de Informes (Edición Revisada de 2013), incluida la enmienda a este protocolo, GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015).



3 El límite objetivo incluye las emisiones y absorciones relacionadas con la tierra procedentes de materias primas bioenergéticas.



4 Una fuente de energía renovable es una fuente de energía capaz de reponerse en poco tiempo a través de ciclos ecológicos o procesos agrícolas (por ejemplo, biomasa, geotérmica, hidráulica, solar, eólica). Los objetivos de electricidad renovable se logran mediante una combinación de acciones, como la energía solar in situ, los acuerdos virtuales de compra de energía (VPPA), los acuerdos directos de compra de energía (PPA), los certificados de atributos energéticos (EAC), también conocidos como certificados de electricidad renovable (REC), y los contratos ecológicos de venta al por menor.



5 Los resultados de la encuesta representan los aportes recogidos de más de 2300 adultos en siete países entre finales de febrero y principios de marzo de 2024.



6 Reciclable, también definido como listo para reciclar, es cuando el envase está diseñado para su recolección, clasificación y reciclado mediante procesos de fin de vida, pero cuando la infraestructura de recogida, clasificación y reciclado puede no estar aún en funcionamiento para que el envase sea realmente reciclado. La Asociación de Recicladores de Plásticos de los Estados Unidos ofrece orientación sobre las mejores prácticas de "diseño para el reciclado" de envases de plástico. Nota: "Diseñado para reciclar", "diseñado para la reciclabilidad" y "listo para reciclar" también se utilizan indistintamente y reflejan el mismo significado.



7 Kenvue define los envases rellenables como envases diseñados para que la empresa o el consumidor vuelvan a introducir el mismo tipo de producto adquirido en el envase original, diseñados para ser retornables y/o rellenables, y que logran un número mínimo de reutilizaciones al formar parte de un sistema que permite la reutilización.



8 Los envases se refieren a los envases para compras directas y pueden no incluir todos los productos fabricados externamente. El peso total de los envases de plástico se calcula utilizando el volumen del Plan de Negocio 2024 y no se ajusta a las ventas reales. Se han realizado ajustes manuales de <10 % en el volumen del Plan de Negocio 2024 basados en el juicio de expertos en la materia para eliminar materiales que se supone que no contienen plásticos.



9 Se entiende por plástico virgen la resina de nueva fabricación producida a partir de materias primas petroquímicas utilizadas como materia prima para la fabricación de productos plásticos y que nunca antes se ha utilizado o transformado.



10 El inventario y los informes se ajustan a los criterios técnicos de RE100 y se complementan con los de CDP.



11 Pretendemos cumplir el objetivo a finales del año fiscal y publicarlo al año siguiente.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

