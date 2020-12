Jugadora femenina Paula Dapena denuncia amenazas a muerte tras llamar violador y maltratador a Maradona

La joven Paula Dapena confirmó en las últimas horas que ha sido objeto de amenazas a muerte tras negarse a homenajear al astro del fútbol, Diego Armando Maradona, y llamarlo violador y maltratador.

La jugador se viralizó luego que su acción y sus declaraciones fueron replicadas por medios nacionales e internacionales por tratarse de uno de los más grandes futbolistas de la historia.

Según Paula Dapena, jugadora de la tercera división femenina española, las amenazas provienen de todas partes del mundo con mayor fuerza de Argentina de donde era originario Maradona.

La joven se vio obligada a cerrar sus cuentas en las redes sociales tras la enorme cantidad de mensajes que recibía intimidándola no solo con matarla, sino con violarla.

A pesar de las amenazas, la futbolista aseguró que volvería a negarse a rendirle homenaje a Maradona por considerarlo un pedófilo, maltratador y violador, causando polémica.

“Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría’, dijo Paula Dapena a los medios.

Agregó que por las víctimas de feminicidios no se guarda un minuto silencio ‘y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas’.

La jugadora aseveró que ha recibido el apoyo de sus compañeras de juego y el cariño de sus amigos.

‘Las redes sociales son así, es mejor esperárselo que para no asustarte’, dijo Paula Dapena sobre las amenazas a muerte que ha recibido en sus plataformas de Internet.

No es la única mujer que cuestiona los homenajes que se han extendido a lo largo de los países en memoria del Maradona, la artista Laura Pausini escribió un tuit sobre el homenaje y la cobertura de la muerte del astro en Italia que luego borró.

“En Italia, la despedida de un hombre que sin duda es muy bueno jugando al fútbol, pero muy poco apreciable por mil cosas personales que se han hecho públicas, en lugar de la despedida de tantas mujeres maltratadas, violadas, abusadas”, citaba el tuit de la reconocida cantante.