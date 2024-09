ispace anuncia la creación de un consejo asesor lunar

Impulso al desarrollo de la economía espacial

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Takeshi Hakamada, consejero delegado y fundador de ispace, inc. (ispace) (TOKYO: 9348), empresa internacional de exploración lunar, ha anunciado hoy el nombramiento de su consejo asesor lunar, que incluye a respetados líderes de la industria espacial con experiencias diversas y variadas, lo que supone una perspectiva verdaderamente internacional.





El consejo asesor lunar inaugural de ispace incluye a Jean-Jacques Dordain, ex director general de la Agencia Espacial Europea, Yoshinori Komiya, ex director general de Asuntos Espaciales de la Secretaría del Gabinete del Ministro de Japón, Tomoya Thomas Ochinero, ex vicepresidente sénior de negocios comerciales de SpaceX, y Alan Stern, ex administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. (A partir de septiembre de 2024, por orden alfabético)

«Tengo el placer de dar la bienvenida a este grupo de líderes de la industria espacial de gran prestigio para que guíe a ispace en su calidad de líder internacional en el desarrollo de la nueva economía espacial Cislunar. Mi objetivo al formar el consejo asesor internacional era reunir a un grupo de personas con una composición internacional que no ofrecieran una única visión o perspectiva, sino un enfoque global e integrador de los retos a los que nos enfrentamos», declaró Hakamada. «Cada individuo tiene sus propios logros importantes y carreras variadas que se corresponden con la visión de ispace. Buscaremos obtener valiosos conocimientos de sus experiencias para hacer avanzar el negocio internacional de ispace».

Se espera que la junta proporcione ideas y recomendaciones críticas a los ejecutivos de las tres entidades empresariales internacionales de ispace en Japón, Luxemburgo y Estados Unidos sobre cuestiones relacionadas con la estrategia empresarial, la política, la tecnología, la seguridad nacional y las evaluaciones socioeconómicas. ispace dirigirá el asentamiento de la economía Cislunar junto con los miembros de la junta con experiencia laboral en importantes agencias espaciales y empresas comerciales.

Perfiles de los miembros del consejo asesor lunar (a partir de septiembre de 2024, por orden alfabético).

Jean-Jacques Dordain

«Tengo el placer de unirme al consejo asesor internacional de ispace para compartir mi experiencia con la gente de ispace y ayudarles a superar las fronteras del planeta Tierra y allanar así el camino hacia el infinito potencial del espacio. Para mí es una gran responsabilidad y un gran honor desempeñar este cargo. De este modo, ispace inventa un futuro mundial utilizando los mejores conocimientos de 3 continentes del planeta. A cambio, seguiré aprendiendo, que es lo que impulsa toda mi vida».

El Sr. Dordain fue el sexto director general de la Agencia Espacial Europea (ESA) y fue reelegido dos veces para el cargo por el consejo de la ESA, desempeñando el cargo de 2003 a 2025. A lo largo de su carrera ha ocupado numerosos cargos gubernamentales y académicos, entre ellos el de secretario ejecutivo del comité de evaluación de la agencia espacial japonesa NASDA. Además, ha recibido distinciones de varios gobiernos europeos por sus servicios, incluyendo la Orden Nacional de la Legión de Honor del presidente de Francia. Además, ha sido vicepresidente honorario de la International Astronautical Federation y rector de la International Space University.

Yoshinori Komiya

«Cuando ocupé el cargo de director de Estrategias espaciales en la oficina del gabinete (japonés) hace 10 años, ispace ya era una de las principales empresas espaciales de Japón. En este nuevo cargo, me esforzaré por proporcionar todo el asesoramiento adecuado desde una perspectiva global a ispace para sus programas de exploración lunar en curso».

El Sr. Komiya trabajó en el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (antiguo Ministerio de Comercio Internacional e Industria) durante tres décadas, desempeñando el cargo de director general de Asuntos espaciales de la Secretaría del Ministro de la Oficina del Gabinete. En este puesto supervisó la revisión del Plan básico de política espacial de Japón y la formulación de la Ley de actividades espaciales y la Ley de teledetección por satélite. En 2016 fue nombrado comisario de la Oficina de patentes de Japón.

Tomoya Thomas Ochinero

«Es un honor para mí unirme al consejo asesor lunar de ispace. Estoy deseando trabajar con mis compañeros para ayudar a ispace a cumplir su apasionante e inspiradora misión».

El Dr. Ochinero es un antiguo alto ejecutivo de SpaceX, donde ocupó el cargo de vicepresidente sénior de Negocios comerciales. Durante sus más de 10 años en la empresa de cohetes y naves espaciales, supervisó una importante expansión que ayudó a SpaceX a convertirse en el líder internacional en servicios de lanzamiento espacial comercial. Anteriormente fue fundador y consejero delegado de SMC, una empresa de ingeniería avanzada, y fue operador de ventas para Goldman Sachs en Tokio. Actualmente es cofundador y socio general de Interlagos Capital en Los Ángeles.

Alan Stern

«ispace es líder en el desarrollo lunar comercial. Me siento honrado y emocionado de formar parte del distinguido consejo asesor lunar de ispace. Estoy deseando ayudar a asesorar a la empresa y a su equipo ejecutivo en el futuro y, con ello, avanzar también en el desarrollo de la economía espacial lunar comercial».

El Dr. Stern fue administrador asociado de la NASA e investigador principal de la misión New Horizons de la NASA para explorar Plutón y el Cinturón de Kuiper, la exploración espacial de planetas más lejana hasta la fecha. Además de trabajar como astronauta comercial y formar parte del National Science Board de EE.UU., ha sido incluido dos veces en la lista Time 100 de personas más influyentes. Ha escrito y editado numerosos documentos y artículos científicos y técnicos y es autor de múltiples libros. En la actualidad, mantiene su propia consultoría aeroespacial.

Acerca de ispace



ispace, una empresa internacional de desarrollo de recursos lunares con el lema «Expandir nuestro planeta. Expandir nuestro futuro», está especializada en el diseño y la construcción de módulos de aterrizaje y vehículos de exploración lunares. ispace pretende ampliar la esfera de la vida humana en el espacio y crear un mundo sostenible proporcionando servicios de transporte de alta frecuencia y bajo coste a la Luna. La empresa tiene oficinas en Japón, Luxemburgo y Estados Unidos, y cuenta con más de 250 empleados en todo el mundo. Para obtener más información, visite: www.ispace-inc.com y síganos en X: @ispace_inc.

