Intuit TurboTax lanza el primer y único producto que garantiza reembolsos de impuestos 5 días antes en cualquier cuenta bancaria

Para millones de estadounidenses, el reembolso de impuestos, que en promedio supera los $3,000, representa el cheque salarial más grande del año. Obtener acceso rápido a esos fondos puede ser fundamental. De acuerdo con una encuesta generacional sobre impuestos realizada por Talker Research en nombre de TurboTax, el 93 % de la generación Z espera recibir un reembolso este año y planea usarlo para pagar necesidades básicas. De hecho, el acceso más rápido a los reembolsos significaría poder evitar cargos por deudas (20 %), pagar el alquiler a tiempo (35 %) y saldar deudas (35 %).1

"Nos enorgullece continuar avanzando en nuestras ofertas de reembolsos más rápidos, así como ofrecer la posibilidad de realizar la presentación sin cargo a través de la oferta de nuestra aplicación móvil para brindar a nuestros clientes la flexibilidad y seguridad financieras que merecen", señaló Mark Notarainni, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Consumer Group de Intuit. "Estamos proporcionando a nuestros clientes un acceso inigualable al dinero que tanto les costó ganar, a precios asequibles, lo cual les permite pagar facturas, reducir deudas y administrar los gastos diarios con mayor facilidad y tranquilidad".

Si bien muchas empresas afirman ofrecer servicios de reembolso rápido, a menudo no entregan los fondos donde los consumidores los necesitan. Transferir dinero entre cuentas bancarias puede tardar hasta 5 días. A diferencia de los servicios de reembolso tradicionales, la nueva oferta de reembolso 5 días antes de TurboTax entrega estos fondos críticos en cualquier cuenta bancaria de los EE. UU., lo cual brinda a los contribuyentes acceso rápido a su dinero.

Las ofertas de dinero rápido de TurboTax incluyen las siguientes:

¡NUEVO! Oferta de reembolso 5 días antes2: los consumidores pueden recibir su reembolso federal 5 días antes de la liquidación por parte del IRS (Servicio de Impuestos Internos), garantizado. 3 Por un costo fijo de $25, TurboTax envía el reembolso a cualquier cuenta bancaria de los EE. UU. a nombre del cliente, ya sea que presente su declaración a través de TurboTax o Credit Karma. Los reembolsos que no se entreguen con al menos 5 días de anticipación en la cuenta bancaria elegida por el cliente no tendrán ningún costo. Intuit también continuará ofreciendo la opción de depositar un reembolso federal en una cuenta Credit Karma Money TM , hasta 5 días antes, sin costo adicional. 5

Por un costo fijo de $25, TurboTax envía el reembolso a cualquier cuenta bancaria de los EE. UU. a nombre del cliente, ya sea que presente su declaración a través de TurboTax o Credit Karma. Los reembolsos que no se entreguen con al menos 5 días de anticipación en la cuenta bancaria elegida por el cliente no tendrán ningún costo. Intuit también continuará ofreciendo la opción de depositar un reembolso federal en una cuenta Credit Karma Money , hasta 5 días antes, sin costo adicional. Adelanto de reembolso: TurboTax continuará ofreciendo su préstamo sin cargos ni intereses para aquellos contribuyentes que necesiten fondos de inmediato. Los clientes pueden obtener la aprobación para recibir hasta $4,000,6 entregados en tan solo 60 segundos después de que el IRS acepte su presentación de impuestos7, en una cuenta Credit Karma MoneyTM. $0 de cargos por préstamo, APR del 0 %, sin impacto en la calificación crediticia.

"La precisión y las máximas garantías de reembolso de TurboTax, junto con nuestro acceso más rápido a dinero crucial, brindan una experiencia inigualable, especialmente para aquellos que necesitan acceso rápido a efectivo", señaló Notarainni. "No solo estamos satisfaciendo una necesidad financiera; lo hacemos con rapidez y sencillez, a precios inigualables."

Precios inmejorables con la oferta de la aplicación móvil “Do-it-Yourself” Hazlos Tu Mismo” y precios excepcionales para contribuyentes que reciban asistencia

TurboTax no solo ofrece varias maneras para que los consumidores accedan a los reembolsos más rápido, sino que la empresa ofrece la única opción gratuita del mercado para la presentación de impuestos federales y estatales del tipo "hazlos tú mismo" disponible para contribuyentes de cualquier complejidad tributaria. A través de su oferta de aplicación móvil gratuita, todas las personas que utilicen TurboTax por primera vez, o aquellas que no presentaron su declaración con TurboTax el año pasado, independientemente de la complejidad de sus impuestos, pueden presentar sus propios impuestos federales y estatales sin cargo a través de la aplicación móvil de TurboTax hasta el 18 de febrero de 2025. Ningún otro proveedor de preparación de impuestos en el mercado tiene una oferta como esta.

Además, a partir del 15 de enero de 2025, los contribuyentes asistidos que deleguen sus declaraciones de impuestos a un experto bilingüe con TurboTax Live Full Service y presenten sus declaraciones a más tardar el 25 de marzo de 2025 tienen garantizada una reducción mínima del 10 % de los honorarios que pagaron a su profesional de impuestos la temporada pasada con la próxima oferta “Beat Your Price o "Supera tu precio".

La encuesta generacional sobre impuestos de TurboTax, que respondieron 4,000 estadounidenses, demostró la gran importancia de que los reembolsos sean más rápidos para los consumidores. Los resultados revelaron que, para muchos contribuyentes pertenecientes a la generación Z y a los millennials, el acceso anticipado a los fondos es fundamental para ayudarlos a evitar pagos y recargos atrasados. Otro de los hallazgos de TurboTax fue que la mayoría de los consumidores de todas las generaciones planean priorizar el gasto de sus reembolsos en artículos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos.

Aspectos destacados de la encuesta generacional sobre impuestos de TurboTax:

Cuando se les preguntó qué les permitiría hacer recibir su reembolso de impuestos una semana antes, los encuestados compartieron lo siguiente:

El 93 % de los pertenecientes a la Generación Z que esperan recibir un reembolso expresaron que los pagos de fondos más rápidos les ayudarán a saldar deudas (35 %) e incluso a pagar el alquiler a tiempo (35 %), mientras que todas las generaciones expresaron que recibir reembolsos anticipadamente les permitiría cubrir sus necesidades sin problemas, como la compra de alimentos y medicamentos, y, en general, sentirse menos estresados (35 % de la generación Z, 32 % de los millenials, 27 % de la generación X y 13 % de los baby boomers).

Cuando se les preguntó cómo planean gastar sus reembolsos de impuestos de 2025, los encuestados compartieron lo siguiente:

A pesar de las diferencias generacionales, el denominador común entre todas las generaciones es priorizar sus responsabilidades financieras con sus reembolsos de impuestos, centrándose en las necesidades esenciales, como vivienda, alimentos (33%) y ahorros (43 %), por sobre los gastos discrecionales, como viajes, vacaciones (13 %) y entretenimiento (8 %).

También vemos que más personas de la Generación Z indican que invertirán sus reembolsos en acciones, bonos o criptomonedas (19%) más que cualquier otra generación (Millennials 16%, Generación X 10%, Baby Boomers 6%).

También indican que gastarán su reembolso en entretenimiento, como conciertos y eventos deportivos (14 %) en mayor medida que otras generaciones. Solo el 9 % de los millennials, el 5 % de los miembros de la generación X y el 1 % de los baby boomers señalaron que gastarían su reembolso de esta manera.

Los productos de TurboTax para el año tributario 2024 están disponibles para consumidores y pequeñas empresas en inglés y en español en www.TurboTax.com, la App Store de Apple y Google Play Store. Los productos de impuestos de Credit Karma ahora están disponibles en inglés a través de la aplicación Credit Karma.

Visita las siguientes páginas para más información sobre las ofertas de TurboTax para obtener dinero más rápido:

Entrega de reembolsos 5 días antes con TurboTax:https://turbotax.intuit.com/early-tax-refunds/

Hasta 5 días antes con Credit Karma Money: https://turbotax.intuit.com/credit-karma-money/

Préstamo de Adelanto de Reembolso sin cargo: https://turbotax.intuit.com/refund-advance

Acerca Intuit

Intuit es la plataforma tecnológica financiera global que impulsa el progreso de las personas y las comunidades a las que presta servicio. Con aproximadamente 100 millones de clientes en todo el mundo que usan productos como TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, y Mailchimp, creemos que todos se merecen la oportunidad de prosperar. Trabajamos constantemente para encontrar nuevas maneras de hacerlo posible. Visítanos en Intuit.com y búscanos en las redes sociales para obtener la información más reciente sobre Intuit y nuestros productos y servicios.

1 La encuesta generacional de TurboTax sobre impuestos, emitida por Talker, encuestó a 4,000 estadounidenses que planean presentar su declaración de impuestos este año, divididos equitativamente por generación y género (500 mujeres y 500 hombres, 1,000 de la generación Z, 1,000 millenials, 1,000 de la generación X y 1,000 baby boomers).

2 5 días antes a tu cuenta bancaria: Solo impuestos personales. Solo para reembolsos de $250 o más. Su reembolso de impuestos federales se depositará en la cuenta bancaria que hayas seleccionado 5 días antes de la fecha de liquidación del reembolso proporcionada por el IRS (la fecha en la que habría llegado tu reembolso si el IRS lo hubiera enviado directamente). La recepción de tu reembolso 5 días antes está sujeta a que el IRS nos envíe la información del reembolso al menos 5 días antes de la fecha de liquidación del reembolso. El IRS no siempre proporciona la información de liquidación de reembolsos con 5 días de anticipación. No serás elegible para recibir tu reembolso 5 días antes si (1) tomas un préstamo de Adelanto de Reembolso, (2) el IRS demora el pago de tu reembolso o (3) las políticas de tu banco no permiten el procesamiento de pagos en el mismo día. El cargo por el servicio de 5 días antes se deducirá directamente de tu reembolso antes de que se deposite en tu cuenta bancaria. Si tu reembolso no se puede entregar 5 días antes, no se te cobrará el cargo por el servicio de 5 días antes. El programa de 5 días antes puede cambiar o suspenderse en cualquier momento.

Los servicios de movimiento de dinero son proporcionados por Intuit Payments Inc., con licencia de transmisor de dinero otorgada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Para más información sobre las licencias de transmisión de dinero de Intuit Payments, visita https://www.intuit.com/legal/licenses/payment-licenses/.

3 Garantía de 5 días antes: Si tu reembolso federal se deposita en la cuenta bancaria seleccionada menos de 5 días antes de la fecha de liquidación del reembolso del IRS (la fecha en la que habría llegado si el IRS lo hubiera enviado directamente), no pagarás el cargo por el servicio de 5 días antes. Consulta las Condiciones del servicio para obtener más información.

4 Credit Karma Money: 2 Servicios bancarios brindados por MVB Bank, Inc., miembro de la FDIC. Se aplican saldos máximos y límites de transferencia. Se puede aplicar un máximo de 6 retiros por ciclo de estado de cuenta de ahorros mensual.

5 Hasta 5 días antes con Credit Karma Money: Para ser elegible, no es necesario que presentes tu declaración con un servicio de preparación de impuestos en particular. Sin embargo, no serás elegible si optas por pagar el costo de la preparación de tu declaración con tu reembolso de impuestos federales o si eliges sacar un préstamo por Adelanto de Reembolso. El programa de 5 días antes puede cambiar o suspenderse en cualquier momento. El acceso a tu reembolso de impuestos federales hasta 5 días antes es comparable al depósito electrónico del reembolso de impuestos estándar y depende de que el IRS envíe al banco los detalles del reembolso antes de la fecha de aprobación del pago. Es posible que el IRS no envíe la información sobre el reembolso con anticipación.

6 Adelanto de reembolso: Los préstamos por Adelanto de Reembolso emitidos por First Century Bank, N.A. son facilitados por Intuit TT Offerings Inc. (NMLS n.º 1889291), una subsidiaria de Intuit Inc. Los préstamos por Adelanto de Reembolso emitidos por WebBank son facilitados por Intuit Financing Inc. (NMLS n.º 1136148), una subsidiaria de Intuit Inc. Se aplican condiciones. Obtén más información aquí: https://turbotax.intuit.com/refund-advance.

7 El IRS acepta declaraciones a partir de fines de enero. Los tiempos de aceptación varían. La mayoría de los clientes reciben los fondos dentro de los 15 minutos posteriores a la aceptación.

