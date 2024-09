Huawei presenta el Mate XT, su teléfono “triple plegable” de $2,800

Huawei ha hecho historia al convertirse en la primera empresa del mundo en lanzar un teléfono con pantalla triple plegable. El Mate XT Ultimate Design, presentado el mismo día que Apple reveló su nueva línea de iPhone 16, busca eclipsar a su competidor estadounidense, especialmente en el mercado chino. A simple vista, parece un teléfono común cuando está plegado, pero puede expandirse a modos de doble y triple pantalla, alcanzando hasta 10.2 pulgadas. La compañía china destacó que la pantalla está hecha de materiales flexibles que permiten que se doble en ambas direcciones, gracias a un sistema de bisagra con dos pistas que funcionan en conjunto para facilitar los pliegues hacia adentro y hacia afuera.

El precio del Mate XT Ultimate Design empieza en 19,999 yuanes (alrededor de $2,800) y llega hasta los 23,999 yuanes ($3,370) para la versión con mayor capacidad de almacenamiento. A pesar de su elevado costo, ha recibido más de 4 millones de pedidos anticipados en China, sin necesidad de depósito. Sin embargo, debido a su precio, es poco probable que este dispositivo se convierta en un éxito de ventas masivo, aunque Huawei sigue enfocado en liderar el mercado de teléfonos plegables. Según el informe del segundo trimestre de IDC, Huawei superó a Samsung en este segmento, capturando el 27.5% del mercado global de dispositivos plegables, mientras que Samsung quedó con un 16.4%. IDC también predice que el mercado global de teléfonos plegables alcanzará los 25 millones de unidades para finales de 2024, un aumento del 37.6% con respecto a los 18.1 millones de 2023. Para 2028, se espera que las ventas de estos dispositivos lleguen a los 45.7 millones de unidades.

Aunque el nuevo Mate XT puede no impactar significativamente en el volumen de ventas debido a su producción limitada y alto precio, el analista de IDC Will Wong señala que este lanzamiento refuerza la percepción de Huawei como líder tecnológico, desafiando a Apple más allá de la cuota de mercado. Además, la falta de funciones de inteligencia artificial en el iPhone 16 en China podría agravar los desafíos de Apple en ese mercado, donde ha perdido terreno frente a competidores locales como Huawei y Xiaomi.

El Mate XT destaca no solo por su innovadora pantalla plegable, sino también por sus cuatro cámaras, incluida una lente teleobjetivo estilo periscopio. Además, cuenta con una apertura física, una característica que permite ajustar la cantidad de luz que entra en la cámara, algo que no se ve en muchos teléfonos. Aunque los conceptos de pantallas plegables triples no son nuevos, con Samsung y TCL mostrando prototipos en años anteriores, Huawei es la primera en lanzarlo al mercado de manera comercial.