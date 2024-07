Harán una expedición al Titanic a un año de la tragedia del OceanGate

El anuncio de una nueva expedición al Titanic, a un año de la muerte de cinco millonarios que fallecieron en la implosión del Titan de OceanGate, ha generado polémica.

Se trata de una nueva investigación promovida por la empresa RMS Titanic INC., que desde 1994 tiene los derechos del barco.

No es la primera expedición no tripulada que realiza la compañía, pero anuncios anteriores no han generado tanto repudio como el del 2024.

Entre las exigencias de las personas es que toda expedición al Titanic sea cancelada por respeto a las más de 1500 víctimas del hundimiento.

No solo la población ha intentado detener las expediciones, el gobierno de Estados Unidos (EEUU) argumenta que los restos del Titanic son un lugar de sepultura y no de investigación científica.

La compañía de expedición al Titanic explicó que se trata de un proyecto que utilizará unos ROV, vehículos operados a distancia; descartando que se vaya a poner en peligro la vida de algunas personas.

“Esta expedición utilizará tecnología de vanguardia para centrarse en la obtención de imágenes y fotografías de alta resolución del lugar con el fin de preservar el legado del Titanic para las generaciones futuras y el estudio científico”, emitió en un comunicado RMS Titanic Inc.

Asimismo, señaló que se trata de la novena expedición al Titanic desde 1994 que se consiguió los derechos para enviar sus dispositivos al fondo del mar.

El barco permanece hundido hace 112 años que el enorme barco se hundió al chocar con un iceberg; pero el paso del tiempo ha deteriorado completamente su estructura y amenaza con desaparecer por completo.