Experian Alivia 10 Millones de dólares en Deudas de Consumidores Para Ayudar Empoderar Oportunidades en la Comunidad Hispana

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Como parte de su misión de Poder Financiero a Todos™, Experian está aliviando 10 millones de dólares de la deuda de consumo de más de 5.000 hispanos en todo el país. Esta iniciativa se produce ya que un alto número de hispanos carecen de acceso a cuentas bancarias y de crédito, y reportan sentir la menor seguridad financiera en comparación con otras poblacionesi.





Para proporcionar a los individuos un impulso, Experian ha unido fuerzas con ForgiveCo, una Corporación de Beneficio Público (PBC), para administrar la adquisición y cancelación de la deuda de consumo de calificación para los beneficiarios seleccionados.

Los beneficiaros también recibirán una membresía premium por un año de Experian gratuito que ofrece acceso a su reporte de crédito Experian en inglés y españolii, puntaje FICO® Scoreiii, contenido educativo bilingüe, y recursos financieros incluyendo un servicio de comparación de compras de seguros, asistencia para cancelar suscripciones y posiblemente reducir sus facturas mensualesiv, y opciones para tarjetas de crédito adecuadas a su perfil financiero. Los consumidores pueden suscribirse a Experian y elegir entre membresías gratuitas y premium en www.experian.com.

Aquellos que no tengan un expediente de crédito Experian establecido debido a que no tienen historial crediticio o tienen un historial crediticio limitado, podrán entrar en el sistema de crédito participando en Experian Go, un programa gratuito cambiador que permite a las personas crear directamente un expediente de crédito Experian y generarlo con el historial de pagos de facturas elegibles, como el pago del alquiler y los servicios públicos, que potencialmente puede generar su primera puntaje FICO® Score.

“ Nuestra investigación ha revelado que algunos de los factores que afectan la salud financiera de los hispanos son las barreras para el acceso al crédito, la falta de historial crediticio o la limitada educación financiera”, dijo Jeff Softley, presidente de Experian Consumer Services de Experian. “ Esperemos que esta iniciativa pueda ayudar a estas familias a tener una mejor oportunidad hacia la seguridad financiera y a correr la voz en la comunidad de que existen recursos gratuitos de Experian que pueden utilizar para alcanzar sus metas financieras”.

De acuerdo con una encuesta realizada por Experianv, los hispanos encuestados creen que lo siguiente les ayudaría a sentirse menos estresados sobre su situación financiera:

Acceso a más educación financiera (72%)

Tener un plan financiero más establecido para mi futuro (54%)

Reducir las deudas no garantizadas (37%)

Más educación sobre finanzas personales (33%)

Estar mejor informado sobre el uso inteligente del crédito (31%)

Innovando para satisfacer las necesidades de consumidores diversos

En los últimos años, Experian ha ido evolucionando sus recursos y productos educativos para mejorar el apoyo a los más de 75 millones de miembros que la empresa da servicio, así como las comunidades marginadas. Algunas de las actividades comunitarias de Experian incluyen la creación de su concurso #IYKYK HBCU Pitch Competition impulsado por B.A.L.L. for Life una iniciativa que pone en conexión a jóvenes afroamericanos e hispanos con la educación financiera, el apoyo a becas para asiáticos americanos por medio de la organización Ascend, ofrecimiento de recursos personalizados para Out & Equal y Born This Way Foundation para la comunidad LGBTQ+, el apoyo a NextGen Innovation Lab para Disability:IN, el Programa de Liderazgo Universitario 2024 patrocinado en conjunto con HACE y el patrocinio a la asesoría de crédito para la comunidad militar con Operation HOPE, entre otros programas.

Para la comunidad hispana, Experian es un partidario de UnidosUS y su Financial Empowerment Network (FEN) y ofrece sus informes de crédito en español en líneavi, así como socios con medios de comunicación en español para ayudar a crear conciencia de sus recursos educativos. Para educación sobre el crédito en español, Experian ofrece un libro electrónico sobre el crédito y los consumidores pueden acceder los artículos aquí del blog Ask Experian.

Experian ofrece Financial Power to All™, ayudando a los consumidores a alcanzar sus metas financieras mediante el establecimiento y la creación de un buen crédito, proporcionándoles acceso a productos financieros personalizados, ayudándoles a tomar el control de sus facturas y deudas, la protección contra el robo de identidad y el fraude, y el ahorro de tiempo y dinero en cada etapa de su viaje financiero.

Acerca de Experian

Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y empresas alrededor del mundo. Ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, a detectar y prevenir el fraude, a facilitar la atención médica, a ofrecer soluciones de marketing digital y a obtener una comprensión más profunda del mercado automotriz, todo utilizando nuestra combinación única de datos, análisis y software. También ayudamos a millones de personas a alcanzar sus metas financieras y las ayudamos a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos a través de una amplia variedad de mercados, desde servicios financieros para atención médica, automotriz, agrícola, seguros y muchos más segmentos industriales.

Invertimos en personal capacitado y en nuevas tecnologías avanzadas para liberar el poder de los datos e innovar. Como empresa del FTSE 100 Index que cotiza en la Bolsa De Valores de Londres (EXPN), contamos con un equipo de 22,500 personas en 32 países. Nuestra oficina central está ubicada en Dublín, Irlanda. Aprende más en experianplc.com.

____________________ i UnidosUS y Oportune, Segunda edición de la encuesta sobre la salud bancaria y financiera de los latinos, abril de 2024 ii Sólo los informes de crédito de Experian están disponibles en español. Todos los demás servicios asociados a la afiliación a Experian están disponibles únicamente en inglés. Es necesario dominar el inglés para tener pleno acceso a los productos de Experian. iii Puntuje de crédito calculada según el modelo FICO® Score 8. Es posible que su entidad de préstamo o aseguradora utilice una Puntuación FICO® Score distinta de la Puntuación FICO® Score 8, u otro tipo de puntuación de crédito. Obtenga más información. iv Los resultados pueden variar. No todas las facturas o suscripciones pueden negociarse o cancelarse. Los ahorros no están garantizados, y es posible que algunos no vean ningún ahorro. Disponible con afiliaciones de pago elegibles y requiere conectar la(s) cuenta(s) de pago a la cuenta de Experian. Consulte Experian.com para obtener más información. v Encuesta Experian, agosto de 2023 vi Sólo los informes de crédito de Experian están disponibles en español. Todos los demás servicios asociados a la afiliación a Experian están disponibles únicamente en inglés. Es necesario dominar el inglés para tener pleno acceso a los productos de Experian.

