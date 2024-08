ExaGrid entra en la prestigiosa lista MES Midmarket 100

ExaGrid recibe un reconocimiento entre los principales proveedores que impulsan el crecimiento y la innovación

MARLBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid ®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles (Tiered Backup Storage) del sector con bloqueo de tiempo de retención que incluye un nivel no orientado a la red (que crea un espacio de aire por niveles), borrados diferidos e inmutabilidad para la recuperación de ransomware, anuncia que MES Computing, una marca de The Channel Company, ha incluido a ExaGrid en su lista 2024 MES Midmarket 100.





El MES Midmarket 100 premia a los principales proveedores que han demostrado ser proveedores de tecnología con visión de futuro y que ofrecen productos y servicios que apoyan a las organizaciones del mercado medio e impulsan el crecimiento y la innovación para esos clientes.

MES Computing define el mercado medio como una organización con unos ingresos anuales de entre 50 y 2000 millones de dólares o un total de entre 100 y 2500 usuarios/asientos soportados. Las empresas fueron seleccionadas en función de su estrategia de comercialización, la forma en que sirven al mercado medio y la solidez de sus carteras de productos para el mercado medio.

“ La lista MES Computing Midmarket 100 reconoce a los principales proveedores del sector que invierten en satisfacer las necesidades tecnológicas de las organizaciones del mercado medio. Los productos y servicios que ofrecen estos fabricantes ayudan a las empresas medianas a innovar, crecer y prosperar”, explicó Samara Lynn, redactora jefa de MES Computing, The Channel Company. “ Las empresas del mercado medio son un motor crítico de la economía de Estados Unidos, y estamos deseando ver cómo nuestros homenajeados Midmarket 100 continúan sirviendo a este segmento vital del mercado”.

Las empresas medianas suelen tener una serie de requisitos complejos, como trabajar con una amplia gama de sistemas operativos, topologías de red y entornos distribuidos y requisitos de seguridad, además de gestionar el crecimiento de los datos. Además, estas organizaciones cuentan con recursos de TI y presupuestos ajustados. Los dispositivos ExaGrid Tiered Backup Storage son fáciles de gestionar y funcionan a la perfección con las aplicaciones de copia de seguridad líderes del sector, de modo que una organización puede conservar su inversión en las aplicaciones y procesos de copia de seguridad existentes. ExaGrid ofrece las copias de seguridad y las restauraciones más rápidas, un bajo costo para la conservación a largo plazo y una seguridad integral. Además, la arquitectura de escalabilidad horizontal de ExaGrid permite a las organizaciones pagar a medida que crecen y elimina las costosas actualizaciones con revisiones completas de la infraestructura informática. La línea de productos de ExaGrid consta de modelos de dispositivos de 2U, que ofrecen eficiencia de espacio en bastidor para ahorrar en costo de almacenamiento, alimentación y refrigeración, al tiempo que permiten realizar copias de seguridad de grandes volúmenes de datos y el crecimiento futuro de los datos.

“ ExaGrid Tiered Backup Storage ofrece lo que las organizaciones empresariales y del mercado medio necesitan para su almacenamiento de copias de seguridad: una arquitectura escalable que les permite organizaciones añadir dispositivos a medida que crecen sus datos, por lo que solo pagan por lo que necesitan”, comentó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. “ Cuando las organizaciones evalúan la solución de copia de seguridad y la empresa que mejor puede satisfacer sus necesidades de copia de seguridad y hacer frente a sus desafíos, cada vez más organizaciones de TI encuentran que ExaGrid ofrece una solución fácil de instalar y administrar, que cumple con todos los requisitos, y ofrece la mejor recuperación de ransomware, y todo a un bajo costo”.

La lista MES Computing Midmarket 100 aparece en línea en https://www.mescomputing.com/midmarket100

Acerca de ExaGrid



ExaGrid ofrece “Tiered Backup Storage”, un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo, una arquitectura de escalabilidad y funciones completas de seguridad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El “Repository Tier” o nivel de repositorio ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia planificada del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red (un espacio de aire por niveles), borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora destinan mucho menos tiempo al almacenamiento de copias de seguridad en nuestras historias de éxito de los clientes. ExaGrid tiene el orgullo de anunciar que su puntuación NPS es de +81

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Acerca de The Channel Company



The Channel Company hace realidad un rendimiento innovador del canal de TI gracias a nuestros medios de comunicación dominantes, eventos atractivos, consultoría y formación expertas, y servicios y plataformas de marketing innovadores. Como catalizador del canal, conectamos y potenciamos a proveedores de tecnología, proveedores de soluciones y usuarios finales. Respaldados por más de 40 años de experiencia inigualable en el canal, aprovechamos nuestros profundos conocimientos para idear nuevas soluciones innovadoras para los desafíos en constante evolución del mercado tecnológico. www.thechannelcompany.com

Siga a The Channel Company: Twitter, LinkedIn y Facebook.

© 2024 The Channel Company, Inc. El logotipo de The Channel Company es una marca registrada de The Channel Company, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de ExaGrid con la prensa:

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com

Contacto de The Channel Company:

Samara Lynn



The Channel Company



slynn@thechannelcompany.com