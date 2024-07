Ex modelo de Playboy reveló que robó una cruz de la habitación del papa Francisco en el Vaticano

En una entrevista en el podcast “Let’s Talk Off Camera” con Kelly Ripa, Jenny McCarthy, ex modelo de Playboy y actual jueza del exitoso programa “The Masked Singer”, compartió una inesperada anécdota, asegurando que se robó una cruz del Vaticano durante una visita a la residencia del Papa Francisco.

McCarthy, también conocida por su matrimonio anterior con el actor Jim Carrey, relató que el incidente tuvo lugar cuando fue invitada a un evento en Italia en el Vaticano. A pesar de que el Papa no estaba presente, a McCarthy y a sus amigas se les ofreció una visita privada a sus aposentos.

“Fuimos literalmente a medianoche, entramos por la parte trasera del Vaticano y caminamos por su apartamento y pasillos. Me puse su sombrero. Fue una experiencia surrealista”, comentó McCarthy. No obstante, ella no fue quien tomó la cruz. “Cuando volvimos al hotel, mi amiga me dijo: ‘Sé que tu madre aprecia mucho al Papa, así que le robé algo para ella’”.

McCarthy reveló que su madre aún tiene la cruz colgada en su pared. “Mi madre me dijo: ‘¿Sabes? Esto no está bien’”. La ex modelo aprovechó la ocasión para criticar la opulencia del Vaticano, destacando la abundancia de riqueza visible en los detalles decorativos de la residencia papal. “Solo puedo pensar que hay demasiado dinero en el Vaticano y hay niños en Yemen muriéndose de hambre”, sentenció.

Asimismo, McCarthy, también habló sobre su crecimiento en un hogar católico y cómo su espiritualidad ha influido en su vida. En una aparición en “The Kelly Clarkson Show” en abril, comentó que su fe fue clave para encontrar a su actual esposo, después de una serie de relaciones fallidas. “Siempre he sido espiritual. Siempre me gusta la nueva era. Me encanta mejorar como persona”, expresó.

Las confesiones de McCarthy han generado una mezcla de sorpresa y controversia. Mientras algunos se sienten intrigados por su anécdota del Vaticano, otros critican el acto como una falta de respeto. Sin embargo, McCarthy no ha mostrado arrepentimiento, subrayando la necesidad de redistribuir la riqueza para ayudar a los necesitados.