Ethisphere Anuncia las Empresas más Éticas del Mundo en 2022

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Ethisphere, líder mundial en la definición y en la promoción de los estándares de prácticas comerciales éticas, anunció hoy los 136 homenajeados que representan a 22 países y 45 industrias que han obtenido la codiciada designación de World’s Most Ethical Companies® (empresas más éticas del mundo) en 2022.





Éste es el 16.º reconocimiento anual a las empresas que han demostrado un compromiso con las prácticas empresariales éticas mediante programas que tienen un impacto positivo en los empleados, las comunidades y otras partes interesadas en general, y contribuyen al rendimiento empresarial de largo plazo, sostenible y rentable.

En 2022, 14 empresas son galardonadas por primera vez, mientras que seis han sido reconocidas 16 veces, todos los años, desde el inicio de los premios en 2007.

“ El momento es ahora, y los datos son claros: las empresas deben liderar la sostenibilidad, los problemas sociales y la gobernanza. Las empresas más éticas del mundo entienden que el capitalismo de hoy y de mañana es uno que demuestra cómo convertimos nuestros ideales en acción”, indicó el director ejecutivo de Ethisphere, Timothy Erblich. “ Felicitaciones a los homenajeados de 2022 por su dedicación en promover la integridad empresarial, por su liderazgo en temas difíciles y por demostrar que hacer el bien es clave para un desempeño exitoso a largo plazo”.

“ En TIAA, la transparencia, la responsabilidad y la integridad son valores profundamente arraigados en nuestra cultura”, señaló Thasunda Brown Duckett, presidenta y directora ejecutiva de TIAA. “ Sabemos que nuestros clientes quieren trabajar con un socio en el que confíen, y trabajamos arduamente para hacer lo correcto por ellos, nuestros empleados y nuestras comunidades. Nos sentimos honrados de ser nombrados una de las empresas más éticas del mundo por Ethisphere por octavo año consecutivo”.

“ El reconocimiento por 14.° vez como una de las empresas más éticas del mundo es un honor increíble por el cual le damos crédito a nuestros 400 000 socios (empleados) de delantal verde que se presentan con una misión común”, manifestó Kevin Johnson, presidente y director ejecutivo de Starbucks Coffee Company. “ En Starbucks, sabemos que tenemos que ganarnos la confianza que tenemos de nuestros socios, clientes y comunidades todos los días liderando con un propósito que va mucho más allá de la búsqueda de ganancias”.

“ Es un verdadero honor ser nombrado como una de las empresas más éticas del mundo por 9.° año consecutivo”, afirmó Steve James, director ejecutivo de Teachers Mutual Bank Limited. “ Como uno de los únicos cinco bancos en todo el mundo en ser honrado este año, este reconocimiento refuerza nuestras credenciales como un banco socialmente responsable que busca marcar la diferencia. Estoy orgulloso de liderar una empresa que utiliza la banca como una fuerza para el bien”.

El Índice de ética 2022 de Ethisphere, la recopilación de empresas que cotizan en bolsa y que fueron reconocidas como ganadoras este año del World’s Most Ethical Companies (Empresas más éticas del mundo), superó un índice similar de empresas de gran capitalización por 24,6 puntos porcentuales en los últimos cinco años calendario.

“ El desempeño superior, al que Ethisphere se refiere como la Prima Ética, se ha mantenido constante desde que comenzamos a monitorear el desempeño de las acciones de las empresas premiadas. Creemos que este rendimiento superior es el resultado del tipo de prácticas que llevan a una empresa a figurar en nuestra lista, prácticas que demuestran inversión en su gente, su cultura y sus comunidades. Vemos en estos datos que esas prácticas, con el tiempo, conducen a un desempeño financiero más sólido”, agregó Erblich.

Ethisphere organizará una Gala de homenaje virtual el 12 de abril de 2022. Contará con discursos de apertura de Matthew McConaughey, actor ganador del Premio de la Academia®, autor de superventas del New York Times y fundador de la Fundación Just Keep Livin; y Ernie Johnson, seis veces ganador del premio Sports Emmy y autor del superventas del New York Times, Unscripted (Improvisado): Los momentos impredecibles que hacen que la vida sea extraordinaria.

Metodología y resultados

Basado en el Ethics Quotient® (Cociente ético) patentado por Ethisphere, el proceso de evaluación de las empresas más éticas del mundo incluye más de 200 datos sobre cultura, prácticas ambientales y sociales, actividades de ética y cumplimiento, gobernanza, diversidad e iniciativas que apoyan una sólida cadena de valor. El proceso sirve como marco de trabajo operativo para reunir y para codificar las prácticas líderes de las organizaciones de todas las industrias y en todo el mundo.

Este año, la evaluación se actualizó para incluir preguntas sobre los cambios programáticos realizados en respuesta a la continua pandemia de la COVID-19. También incluyó una nueva área en torno a la evaluación de riesgos, para abordar mejor el enfoque reciente del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre la eficacia de los esfuerzos de evaluación de riesgos de una empresa; preguntas más detalladas sobre los procesos clave de evaluación de impacto; y una variedad de otras actualizaciones para reflejar el panorama en evolución en lo que se refiere a ética, cumplimiento y gobierno.

Todas las empresas que participan en el proceso de evaluación reciben un cuadro de mando analítico que proporciona información sobre las tendencias clave entre las empresas premiadas y la posición de sus programas en comparación con la clase de empresas premiadas. Los solicitantes también reciben una membresía de Asociado de tres meses en la Alianza de Liderazgo de Ética Empresarial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA).

Premiados

La lista completa de las empresas más éticas del mundo de 2022 (2022 World’s Most Ethical Companies) se puede encontrar en https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/.

Acerca de Ethisphere

Ethisphere® es la líder mundial en la definición y la promoción de los estándares de prácticas comerciales éticas que impulsan el carácter corporativo, la confianza del mercado y el éxito empresarial. Ethisphere tiene amplia experiencia en la medición y en la definición de estándares de ética básicos utilizando una perspectiva basada en datos que ayuda a las empresas a mejorar el carácter corporativo, y a medir y a mejorar la cultura. Ethisphere honra los logros superiores a través de su programa de reconocimiento World’s Most Ethical Companies (Compañías Más Éticas del Mundo) y brinda a una comunidad de expertos de la industria la Alianza de Liderazgo Ético Empresarial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). https://ethisphere.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

