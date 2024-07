Estudio revela que los noctámbulos tienen mejor desempeño cognitivo que los madrugadores

Un estudio reciente llevado a cabo por un grupo de investigadores del Reino Unido, China y Corea del Sur ha revelado que las personas con preferencia por la actividad nocturna, comúnmente conocidas como noctámbulos, podrían tener un mejor desempeño cognitivo en comparación con aquellas que son activas por la mañana, conocidas como madrugadores.

Los autores del estudio publicado por el Imperial College de Londres enfatizaron que dormir entre siete y nueve horas por noche es beneficioso para el funcionamiento del cerebro, mejorando habilidades cognitivas como la memoria, el razonamiento y la velocidad de procesamiento de la información.

Por otro lado, descansar menos de siete horas o más de nueve horas tiende a afectar negativamente la función cerebral.

Uno de los hallazgos más intrigantes del estudio es que los individuos que permanecen activos durante la noche obtuvieron puntuaciones cognitivas más altas en comparación con aquellos que son más activos durante el día.

Los participantes con cronotipos ‘intermedios’, es decir, aquellos que no tienen una marcada preferencia por la actividad diurna o nocturna, obtuvieron puntuaciones medias.

Estos resultados se mantuvieron constantes incluso después de ajustar otros factores de salud y estilo de vida, como la edad, el sexo, la presencia de enfermedades crónicas y el consumo de tabaco y alcohol.

“Nuestra investigación reveló que los adultos que son naturalmente más activos durante la noche tienden a rendir mejor en pruebas cognitivas en comparación con aquellos que son más activos por la mañana,” afirmó la investigadora Raha West.

No obstante, West subrayó que estos resultados no demuestran de manera concluyente que los noctámbulos sean más inteligentes que los madrugadores. “Es crucial aclarar que esto no implica que todas las personas madrugadoras tengan un rendimiento cognitivo inferior,” añadió, destacando que los hallazgos muestran una tendencia general en la cual la mayoría podría inclinarse hacia una mejor cognición en los noctámbulos.