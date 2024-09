En la segunda jornada de la 11.a Cumbre Mundial Anual sobre Ciencia y Tecnología para la Seguridad del Paciente se destaca la importancia de las tecnologías avanzadas y la colaboración

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–El segundo día de la 11.ª Cumbre Mundial Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología, presentada por la Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente (Patient Safety Movement Foundation, PSMF) celebrada en el campus de UC Irvine, insistió en el tema de la colaboración como elemento fundamental para crear un futuro en el que ningún paciente sufra daños por errores médicos evitables y las tecnologías sigan evolucionando a un ritmo acelerado para avanzar en la atención al paciente.









“El futuro de la asistencia sanitaria cambia rápidamente en todo el mundo”, señaló Joe Kiani, fundador de la PSMF. “Necesitamos la colaboración de todos, incluidos los pacientes y sus familias. Espero que los asistentes a la Cumbre de este año salgan con una idea clara de cómo contribuirán a alcanzar el objetivo de cero daños médicos evitables. La lección más importante es que no tenemos que hacerlo solos. Necesitamos una red en la que todos podamos apoyarnos y compartir tanto los inconvenientes como las soluciones. Si aún no lo ha hecho, únase a nuestra Patient Safety Leadership Association”.

“Las presentaciones de hoy en la Cumbre Mundial sobre Ciencia y Tecnología para la Seguridad del Paciente han dejado muy claro que existe una necesidad real de que los pacientes y sus familias trabajen junto con médicos, terapeutas, personal de enfermería y farmacéuticos para cuestionar el modelo actual y exigir cambios, de modo que los sistemas sanitarios ofrezcan sistemáticamente un acceso abierto y transparente al nivel de daños evitables”, declaró el Dr. Mike Durkin, presidente de Consejo de Administración de la PSMF y antiguo director nacional de Seguridad del Paciente del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. “También deberían dar un paso al frente y desafiar a sus representantes políticos para pedirles que ofrezcan sistemas sanitarios que proporcionen una prestación equitativa e inclusiva a todos los miembros de su población”.

El Dr. Sanaz Massoumi, director de Operaciones de la PSMF, se refirió a continuación al modo en que debe forjarse el futuro de la seguridad del paciente, y declaró: “Fomentar una cultura de la seguridad es un planteamiento holístico que pone en juego a todo el sistema para dar prioridad a la seguridad del paciente en el centro de cada proceso de toma de decisiones a través de la evaluación y mitigación de los riesgos de forma proactiva”.

En un mensaje en video y presentado durante la sesión de la mañana, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, alertó a los asistentes de los desafíos que plantean para la seguridad de los pacientes los ataques contra el personal sanitario en zonas de conflicto, que ascienden a más de 7000 en 21 países y territorios diferentes y han causado más de 2200 muertes desde 2018. Seguidamente, se dirigió a la audiencia insistiendo: “Los trabajadores sanitarios y los centros de salud nunca deben ser atacados y deben ser protegidos activamente incluso en las condiciones más arduas. Debemos adoptar una postura unida para la protección y la seguridad de los pacientes, los trabajadores sanitarios y las instalaciones sanitarias”.

En otro mensaje grabado, el diputado Jeremy Hunt explicó a los asistentes cómo se involucró con Joe Kiani y la Patient Safety Movement Foundation y sus esfuerzos por convencer a la Organización Mundial de la Salud de que instaurara un Día Mundial de la Seguridad del Paciente (que se celebra el 17 de septiembre). Hunt remarcó: “En realidad, no llegué hasta aquí de la mano de expertos médicos, sino de ciudadanos de a pie que habían perdido a seres queridos en las circunstancias más trágicas. Eso fue lo que me dijo que algo tenía que cambiar”.

En la primera ponencia del día, el Dr. John Wyte, director médico de WebMD, habló del impacto de la desinformación en la seguridad de los pacientes en un momento en que cada vez más personas recurren a las búsquedas en Internet de información relacionada con la salud (¡mil millones de consultas al día!), las aplicaciones móviles, los dispositivos portátiles y otras tecnologías emergentes.

En representación de la sede anfitriona de la Cumbre de este año, el Dr. Michael Stamos, decano de la Facultad de Medicina de la UC Irvine, describió cómo esta Facultad y la dirección del centro sanitario están estructurados para apoyar de forma óptima una cultura de la seguridad mejorada entre los médicos y el personal y promover mejores resultados para los pacientes.

Amy Ashcraft, inspectora general regional adjunta de la Oficina del Inspector General, puso al día a los asistentes sobre los esfuerzos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos para mejorar la seguridad de los pacientes e hizo hincapié en la importancia del seguimiento y la notificación de todos los episodios perjudiciales y la transparencia de los datos. También describió las iniciativas del HHS para proteger a los pacientes a través de la Agencia de Investigación y Calidad Sanitarias (AHRQ) y el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

El Dr. Daniel Cole, director ejecutivo de Asuntos Profesionales del Consejo Americano de Anestesiología, analizó el impacto transformador que tienen las nuevas tecnologías, como los dispositivos de monitorización remota, el diagnóstico por imagen y el análisis de datos sanitarios, en los cuidados perioperatorios.

El uso de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para ayudar a proteger a los pacientes y mejorar su atención fue un tema importante a lo largo de la Cumbre de este año. El Dr. Michael Ramsay, director general de la PSMF, manifestó: “Nos encontramos en una encrucijada importante en la evolución de la seguridad del paciente. Las nuevas tecnologías nos permiten monitorizar las constantes vitales a distancia, la IA puede utilizarse para evitar diagnósticos erróneos y predecir daños, y la telesalud amplía el acceso a la asistencia sanitaria y la equidad. A través de nuestros esfuerzos de colaboración en curso y el intercambio de datos, los proveedores de atención médica en asociación con Med-Tech, agencias gubernamentales, pacientes y otras partes interesadas pueden proteger a los pacientes de maneras que eran inimaginables hace tan solo una década”.

Al igual que las presentaciones principales, los paneles del segundo día de la Cumbre siguieron aprovechando las ideas y el impulso del día anterior. Uno de esos paneles, a cargo de destacados defensores de los pacientes, se abordó la importante cuestión de implicar a los pacientes y sus familiares, y el Dr. Mike Durkin dirigió otro panel para debatir la situación de la seguridad de los pacientes en todo el mundo.

