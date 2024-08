En el 25 aniversario del “Día del SIG” se mostrará cómo la cartografía favorece la colaboración internacional

El evento, de carácter mundial, contará con más de 4000 actos dedicados a la tecnología geoespacial y su gran diversidad de usuarios

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–El “Día del SIG” es la celebración internacional en la que se muestra el poder de la tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG). Esri, referente mundial en SIG y cartografía, invita a profesionales, estudiantes y curiosos de la geografía a celebrar el 25.º aniversario del “Día del SIG” el 20 de noviembre de 2024.





“El ‘Día de los SIG’ se ha convertido en una importante oportunidad para que los entusiastas de la cartografía y los científicos de la tecnología geoespacial se reúnan y compartan su trabajo, de enorme importancia”, declaró Jack Dangermond, presidente de Esri. “Los desafíos a los que nos enfrentamos, desde la planificación urbana sostenible a nivel local hasta la protección de la salud de los océanos a escala mundial, tienen todos una naturaleza geográfica. Ver cómo la comunidad SIG está adoptando un enfoque geográfico para resolver estos problemas, al tiempo que inspira a una nueva generación de profesionales, es lo que hace que este día sea verdaderamente especial”.

Con más de 4000 actos previstos en todo el mundo, el lema del “Día del SIG” de este año será “Mapping Minds, Shaping the World: 25 Years of GIS Excellence” (Cartografiar las mentes para dar forma al mundo: 25 años de excelencia en SIG). Allí se resume el profundo impacto que tiene el SIG en la revolución de la forma en que percibimos, navegamos y damos forma a nuestro planeta. Subrayando la naturaleza colaborativa de la tecnología, el “Día del SIG” de este año pone de relieve la fusión del ingenio humano y la innovación tecnológica que nos permite desentrañar los patrones ocultos de nuestro mundo, fomentar el desarrollo sostenible y forjar un futuro mejor a través de la comprensión espacial y la toma de decisiones con fundamentación. A través de seminarios web, presentaciones, talleres, blogs y contenidos en las redes sociales, personas de todas las edades tendrán la oportunidad de descubrir las aplicaciones más recientes e innovadoras impulsadas por SIG, ilustradas con casos de éxito en sectores de todo el mundo.

Creado en 1999 por Dangermond, el “Día del SIG” surgió cuando el defensor de los consumidores Ralph Nader le presentó una idea: dedicar un día a mostrar la manera en que la inteligencia geográfica afecta a todo el mundo. Juntos, los usuarios de tecnología SIG han difundido el impacto y la importancia de los SIG con eventos en colegios, presentaciones para aulas o comunidades locales y ayudando a crear mapas para otros.

Obtenga más información sobre el Día del SIG e inscríbase en un acto de la presente edición del “Día del SIG”.

Tenga en cuenta que los asistentes que se inscriban en un evento recibirán un código para:

Cinco licencias de ArcGIS para uso personal (el código de cupón caduca el 3 de enero de 2025).

