Empleado de Starbucks entre lágrimas pide un sindicato para dejar de trabajar 8 horas

EEUU.- Un empleado de Starbucks rompió en llanto y pidió un sindicato para dejar de trabajar ocho horas los fines de semana.

El barista se ha viralizado en las redes sociales luego de sufrir una crisis en pleno en vivo al relatar sus horarios laborales.

Según el joven, trabaja 25 horas a la semana y ocho horas los fines de semana, lo que considera es demasiado.

El video del empleado de Starbucks ha generado indignación en algunas personas que trabajan horarios más extendidos.

Algunos de los comentarios mencionan que este empleado no sabe lo qué es trabajar en Latinoamérica, donde los horarios sobrepasan las 44 horas semanales sin pago extra.

Los usuarios han calificado la petición de este estudiante como insolente y lo han llamado blando por quejarse por un horario que consideran normal.

Por su parte, hay un grupo de personas que han apoyado al empleado de Starbucks indicando que existen varias formas de explotación laboral.

No es el primer trabajador de esta empresa que se queja por los horarios, los cuales les dificultan su deseo de estudiar.

Hace un mes, trabajadores de más de cien establecimientos se declararon en huelga por diferentes razones. El movimiento laboral coincidió con el Día de la Copa Roja de Starbucks, uno de los días más ocupados del año.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day… pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022