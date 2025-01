El Papa Francisco exhorta a las monjas a la amabilidad y condena el chisme

El papa Francisco, reconocido por su enfoque sincero y cercano, dirigió recientemente un mensaje a las monjas de la Unión de Santa Catalina de Siena de las Misioneras de la Escuela, instándolas a adoptar una actitud de mayor amabilidad y a evitar los chismes, según informa el Sunday Times.

En su discurso, el pontífice subrayó la importancia de cultivar un trato amable que inspire cercanía y empatía en las comunidades religiosas. “En ocasiones, me he encontrado con monjas con ‘cara de vinagre’, y eso no es amistoso”, señaló Francisco, comparando la actitud negativa con algo que puede desanimar a las personas.

Además, condenó enérgicamente los cotilleos dentro de la vida religiosa, describiéndolos como tóxicos y perjudiciales para la convivencia. “Los chismes matan, los chismes envenenan. Es fundamental mantenernos alejados de ellos. Nada de cotilleos entre ustedes, nada”, afirmó, destacando que este esfuerzo es esencial para fomentar un entorno basado en el amor y la bondad.

Por otro lado, Francisco aprovechó la ocasión para referirse al problema del acoso escolar, advirtiendo sobre su impacto dañino en los jóvenes. Según el papa, este tipo de comportamiento prepara a las personas para conflictos y no para la paz, por lo que hizo un llamado a educar en valores que promuevan la armonía y el respeto mutuo.

Con estas declaraciones, el líder de la Iglesia Católica reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y solidaria, animando tanto a los religiosos como a la sociedad en general a vivir según los principios de empatía y respeto.