El FBI ayudó a Ucrania a censurar cuentas de Twitter sospechosos de difundir “desinformación”

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ayudó al Servicio de Seguridad de Ucrania a censurar cuentas de Twitter sospechosos de difundir “desinformación”.

La noticia se dio a conocer luego que el periodista Aaron Mate revelara correos electrónicos de uno de los agentes del FBI y altos ejecutivos de Twitter.

“El agente especial Alexandr Kobzanets, agregado legal adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, envió una lista de cuentas de Twitter a ejecutivos de la res social, incluido el jefe de Confianza y Seguridad, Yoel Roth”, se detalló sobre el apoyo del FB para censurar cuentas de sospechosos de difundir desinformación.

Los correos fueron enviados en el 2022 con el objetivo de que las cuentas fueran canceladas por propagar miedo y falsas noticias.

“Como se discutió, incluyo una lista de cuentas que recibí durante un par de semanas del Servicio de Seguridad de Ucrania. La SBU sospecha que estas cuentas propagan el miedo y la desinformación”, detalló el agente del FBI.

Por su parte, el comunicador que filtró los correos destacó que el “FBI está ayudando a Ucrania a censurar a los usuarios de Twitter, incluidos los periodistas. El FBI ayudó en un esfuerzo de inteligencia ucraniano para prohibir a los usuarios de Twitter y recopilar datos”.

Según Aaron Maté, Twitter se negó a censurar a los periodistas, incluido él.

