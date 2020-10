Durante 7 años un gato tuvo una doble vida y vivió con dos familias a la vez

Conocido como Pancho por una familia y Mayo por otra. Este es el gato que durante 7 años vivió una doble vida en la ciudad de Guadalajara, México donde recibió amor de dos hogares distintos hasta que su infidelidad se descubrió y se ha viralizado en redes sociales.

En 2013, Rosalinda Ortíz adoptó a Mayo, que tenía pocos meses de edad, cuando este fue encontrado vagando por una calle cerca de su casa. Al verlo indefenso y hambriento ella lo llevó a su casa para que fuera un miembro más de su familia de familia de 3 perros y seis gatos.

Siete años después ella descubrió que cuando su gato Mayo se iba de la casa a dar una vuelta era que que realmente se iba para otro hogar. Ella relató que desde pequeño su gato se iba y desaparecía por algunos días pero que ella no se preocupa pues pensaba que el solo vagaba por la calle.

“Yo dije: pues le gusta la calle, porque de repente dos días que no venía y luego pasaba una noche aquí, o se iba toda la noche y venía en el día un rato, y me acostumbré”, dijo Ortíz.

Un día, Rosalinda salió a pasear a uno de sus perros y pasó por una tienda cercana a su hogar, ahí vió a Mayo y le habló, el animal corrió a sus brazos, pero sus sorpresa fue cuando el dueño del negocio le dijo que ese gato era de él y que se llamaba, Pancho.

“El otro día que fui a la tienda también me llevé a mi perrito, que tengo tres perritos, y es muy cariñoso con el perro y el tendero me dice ‘mira qué curioso que no le tiene miedo al perro’ y le digo ‘pues no, porque conviven…’ y se me quedó viendo, le dije ‘pues es que es mío el gato’ y me dice ‘no, cómo que es tuyo, no, él vive aquí’, ‘no’ le dije ‘es mío’”,contó.