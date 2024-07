Donantes demócratas congelan $90 millones para presionar la salida de Joe Biden

La inconformidad ante la negativa de Joe Biden de renunciar a la carrera electoral ha obligado a donantes demócratas a congelar 90 millones de dólares.

De acuerdo con The New York Time, los principales aportantes de la campaña electoral han expresado su inconformidad y han decidido no aportar más, informándole al comité de acción política su decisión.

Con la decisión de los donantes demócratas demuestra la preocupación ante el bajo desempeño de su candidato en el primer debate presidencial.

Hasta el momento, Future Forward se negó a hacer comentarios sobre conversaciones con donantes o sobre las cantidades de dinero promedio que se retienen.

Por su parte, grandes líderes demócratas como Barack Obama y Nancy Pelosi han expresado tras bambalinas su preocupación por la incapacidad cognitiva de Biden de gobernar.

Asimismo, se explicó que los donantes demócratas individuales están retirando los cheques prometidos, lo que significa que se están perdiendo grandes cantidades de dinero.

Analistas han señalado que el Comité se ha negado a tomar decisiones estratégicas importantes para evitar perder las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

“Se está intentando persuadir al presidente para que abandone la carrera porque su campaña está cayendo antes Donald Trump”, destaca The New York Time sobre el congelamiento de fondos de los donantes demócratas y su decisión retirar el apoyo.

Hasta el jueves anterior, Biden se mantenía firme en su candidatura y aseguró estar listo para ganarle a Donald Trump.

Encuestas han señalado que la aceptación de Biden en la preferencia empeoraron desde el debate, dándole a Trump una ventaja de tres puntos.