El presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, aseguró que las negociaciones entre Israel y Hamas han avanzado, otorgando esperanzas de un alto al fuego.

Fue por un posteo en la plataforma X que el mandatario, criticado por sus constantes errores cognitivos, confirmó que su plan para una tregua llegará a buen término.

Las negociaciones entre Israel y Hamas están siendo lideradas por la central de inteligencia de EEUU.

“Hace seis semanas expuse un marco integral sobre cómo lograr un alto al fuego y traer a los rehenes a casa. Todavía queda trabajo por hacer y se trata de cuestiones complejas, pero ese marco ya está acordado tanto como por Israel como por Hamás”, detalla el posteo en X de Biden.

Agrega que las negociaciones entre Israel y Hamas están progresando y como promotor del plan está decidido a lograrlo.

Desde mayo, que comenzó a ponerse en marcha el plan de paz, Israel ha perpetrado varios ataques a Gaza; dejando varias víctimas mortales.

Uno de los principales acuerdos del convenio de paz sería la libertad de rehenes, priorizando ancianos, enfermos y heridos.

Posterior, al intercambio de rehenes se establecerían las bases para un alto al fuego que garantice que miles de palestinos regresen a sus hogares.

El conflicto entre Israel y Hamas se ha extendido por más de ocho meses, dejando devastación y muerte en la Franja de Gaza.

El pasado 6 de junio, una escuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicada en el centro de Gaza, fue objeto de ataques aéreos por parte del gobierno de Israel.

La operación militar dejó al menos 45 personas muertas, en su mayoría civiles que estaban en calidad de refugiados en el centro educativo.

