Descubrimiento histórico: Se cree que parte de los restos del explorador británico Andrew “Sandy” Irvine se han encontrado en el Everest después de 100 años

Descubrimiento realizado por el equipo de expedición dirigido por Jimmy Chin durante la ascensión al Everest con motivo del próximo documental de National Geographic, presentado en exclusiva en NatGeo.com

La evidencia es la primera prueba posible de la muerte de Irvine desde su desaparición durante la expedición de 1924 con George Mallory, cuyos restos fueron encontrados en el Everest en 1999 por Conrad Anker.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Transcurridos 100 años con especulaciones sobre su destino, se cree que por fin se han descubierto parte de los restos de Andrew Comyn “Sandy” Irvine en el Everest. A la edad de 22 años, Irvine desapareció mientras intentaba conquistar el pico más alto del mundo, el 8 de junio de 1924, junto con su compañero de escalada, el famoso alpinista George Mallory.









El descubrimiento fue realizado recientemente por un pequeño equipo formado por el explorador de National Geographic, fotógrafo, director ganador de un Academy AwardⓇ y escalador profesional Jimmy Chin, junto con los escaladores y cineastas Erich Roepke y Mark Fisher. Lo que aparentemente es el pie de Irvine, envuelto en un calcetín y una bota, se encontró en el glaciar Central Rongbuk, en la cara norte del Everest, a una altitud inferior a la de los restos de Mallory. Los restos parciales, identificados con su nombre cosido en el calcetín, están ahora en posesión de la Asociación de Montañismo del Tíbet Chino, responsable de los permisos de escalada en la cara norte del Everest.

El hallazgo se comunicó a la Royal Geographical Society, que organizó conjuntamente con el Alpine Club la expedición de Mallory e Irvine, en lo que en aquel momento era la tercera ascensión británica al Everest. También se comunicó a la sobrina nieta y biógrafa de Irvine, Julie Summers, quien es una de los muchos parientes vivos de la familia. La familia Irvine se ha ofrecido a comparar los resultados de las pruebas de ADN con los restos para confirmar la identidad de Irvine.

“Cualquier expedición al Everest persigue la sombra de Irvine y Mallory”, declaró Chin. “Nosotros, desde luego, lo hicimos. Y a veces en la vida los mayores descubrimientos ocurren cuando ni siquiera se está mirando. Este ha sido un momento monumental y emotivo para nosotros y para todo nuestro equipo sobre el terreno, y lo único que esperamos es que esto pueda aportar por fin tranquilidad a sus familiares y al mundo del alpinismo en general”.

“Lo extraordinario es que este descubrimiento se haya producido en el año del centenario de la desaparición de Sandy”, declaró Summers. “He vivido con esta historia desde que tenía 7 años, cuando mi padre nos habló del misterio del tío Sandy en el Everest. La historia se hizo más real cuando los alpinistas encontraron el cuerpo de George Mallory en 1999, y yo me preguntaba si el cuerpo de Sandy sería el siguiente en descubrirse. Un cuarto de siglo después de aquel descubrimiento, no parecía muy probable que se encontrara algo nuevo. Cuando Jimmy me dijo que había visto el nombre de A.C. Irvine en la etiqueta del calcetín que había dentro de la bota, se me saltaron las lágrimas. Fue y seguirá siendo un momento extraordinario y conmovedor”.

El profesor Joe Smith, director de la Royal Geographical Society, se refirió al descubrimiento: “Como coorganizadores de la expedición al Everest de 1924 (con el Alpine Club), la Sociedad aprecia profundamente el respeto que el equipo de Jimmy Chin ha mostrado por los restos de Sandy Irvine y su sensibilidad hacia sus familiares y otras personas relacionadas con aquella expedición. Sandy fue una figura excepcional e hizo una contribución significativa a nuestra comprensión del Everest y del Himalaya. El hallazgo de sus restos supone un cierre para sus familiares y para la comunidad alpinista en general. Estamos muy agradecidos a Jimmy y a su equipo por haberlo hecho posible y por garantizar que Sandy esté en buenas manos. La Sociedad seguirá ayudando a Jimmy, a su equipo y a la familia de Sandy durante lo que inevitablemente será un período de intenso interés mundial”.

Irvine y Mallory eran alpinistas británicos que desaparecieron en 1924 durante una expedición organizada por la Royal Geographical Society y el Alpine Club para ser los primeros en hacer cumbre en el Everest. El misterio de si lo lograron antes de morir ha intrigado a escaladores e historiadores durante décadas. El cuerpo de Mallory fue descubierto en 1999 por el alpinista Conrad Anker, pero hasta ahora nunca se habían encontrado los restos de Irvine.

La escalada del equipo fue financiada por National Geographic Documentary Films para un próximo documental dirigido y producido por E. Chai Vasarhelyi y Chin, ganadores de un Oscar (Academy Award) y un BAFTA por “Free Solo”, y su empresa Little Monster Films.

Comunicado de la familia Irvine sobre el descubrimiento:

“La familia Irvine está profundamente conmovida al enterarse del descubrimiento de parte de los restos de Sandy Irvine. Estamos muy agradecidos al equipo de alpinismo y filmación, dirigido por Jimmy Chin, que hizo el descubrimiento y que lo ha tratado con todo el respeto y profesionalidad. Nos alegramos de que los restos estén ahora en manos de la CTMA. Sandy Irvine era el miembro más joven de la expedición al Everest de 1924 y se perdió en la ladera superior de la montaña con George Mallory cuando ambos desaparecieron el 8 de junio de 1924”.

ACERCA DE JIMMY CHIN

Chin es un escalador profesional, esquiador, alpinista, miembro desde hace 20 años del equipo de atletas de The North Face y explorador de National Geographic. A lo largo de los últimos 20 años, Chin ha dirigido o participado en expediciones punteras de escalada y esquí de montaña en los siete continentes y participó en el primer y único descenso estadounidense en esquí desde la cima del Everest. Chin es también cineasta y fotógrafo de National Geographic. Ha trabajado con muchos de los exploradores, aventureros y atletas más importantes de nuestro tiempo, documentando sus hazañas en las condiciones y lugares más desafiantes del mundo. Junto con su esposa, Elizabeth Chai Vasarhelyi, ha codirigido las películas “Meru”, “Free Solo”, “The Rescue”, “Wild Life”, “Return To Space” y su primer guión, “Nyad”. Su próximo documental, “Endurance”, se estrena este fin de semana en el BFI London Film Festival. Chin y Vasarhleyi ganaron el Oscar® al mejor documental en 2019 por “Free Solo”.

