Descubren un principio natural olvidado que enriquece el proceso evolutivo

En 1859, el científico británico Charles Darwin revolucionó la comunidad científica al presentar su teoría innovadora de la evolución en su influyente obra “El origen de las especies”. Darwin postuló que las especies biológicas experimentan cambios con el tiempo al adquirir características que mejoran su supervivencia y reproducción. Este concepto transformador dio inicio a una revolución en el pensamiento científico.

Hoy, 164 años después, un grupo de nueve distinguidos científicos y filósofos ha propuesto una nueva ley de la naturaleza. Dicha ley, detallada en un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), abarca un fenómeno mucho más amplio que la evolución biológica de Darwin, aplicándose a niveles que van desde átomos y minerales hasta atmósferas planetarias, planetas y estrellas, entre otros. Desde esta nueva visión, los sistemas naturales complejos tienden a avanzar hacia estados que presentan un mayor nivel de estructura, variedad y sofisticación.

Este estudio, financiado por la Fundación John Templeton, cuenta con la firma de destacados científicos del Instituto Carnegie para la Ciencia, el Instituto Tecnológico de California (Caltech), y la Universidad de Cornell, además de filósofos de la Universidad de Colorado. La investigación explica que la evolución es un rasgo común a todos los sistemas complejos del mundo natural, aquellos compuestos por numerosos componentes diversos, como átomos, moléculas o células, que pueden reorganizarse repetidamente y están sujetos a procesos naturales que generan innumerables disposiciones diferentes.

Sin embargo, solo una pequeña fracción de todas estas configuraciones sobrevive en un proceso llamado “selección para la función”. Independientemente de si el sistema está vivo o no, cuando una nueva configuración funciona de manera efectiva y mejora la función, evoluciona.

Esta nueva perspectiva se denomina la “Ley de la información funcional creciente”, como la han llamado sus autores, y establece que un sistema evolucionará si muchas configuraciones diferentes del sistema son sometidas a selección para una o más funciones.

Un componente fundamental de esta nueva ley natural es la idea de ‘selección por función’, como señala Michael L. Wong, astrobiólogo del Instituto Carnegie y autor principal del estudio. En el ámbito de la biología, Darwin relacionaba la función principalmente con la supervivencia, es decir, la capacidad de sobrevivir lo suficiente para reproducirse con éxito. Sin embargo, este nuevo estudio amplía esa perspectiva al señalar que en la naturaleza existen múltiples tipos de funciones.