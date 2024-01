Descubren túneles bajo una sinagoga judía en Nueva York que conectaba los baños de mujeres

El hallazgo de túneles ilegales bajo una sinagoga judía en Nueva York que conectaban a los baños de purificación de mujeres ha generado polémica en las redes sociales.

Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes y las autoridades de la sinagoga se enfrentaron por el cierre de los túneles, lo que dejó graves enfrentamientos que obligaron a la policía a llegar al lugar.

Fueron los disturbios los que permitieron que el mundo se enterara del hallazgo de los túneles bajo el templo judío Chabad-Lubavitch, ubicado en 770 Eastern Parkway, Crown Heights de Brooklyn.

“Diez judíos ortodoxos fueron detenidos en el lugar por intentar impedir que los accesos al baño de purificación de las mujeres fueran cerrados“, se informó sobre el insólito suceso.

Se indicó que las autoridades de la sinagoga no tenían autorización para cavar los túneles secretos bajo la sinagoga, cuyo hallazgo ha generado toda una ola de hipótesis y teorías.

Investigaciones en los reportes policiales detallan que su presencia en el lugar se dio luego que un grupo de religiosos de Jabad pretendía impedir que los equipos de construcción taparan el túnel que conectaría la sinagoga a la extinta mikve de Jabad (un baño de limpieza ritual judío para mujeres).

Se desconoce cuánto tiempo les tomó cavar los túneles o pasadizos secretos y cuál fue el motivo de intentar llegar a los baños de purificación de las mujeres.

El rabino Motti Seligson informó a la prensa que hace algún tiempo un grupo de estudiantes extremistas rompió las paredes de propiedades contiguas a la sinagoga para tener “acceso no autorizado” a la sección de mujeres.

Las autoridades, al enterarse de los túneles bajo la sinagoga, decidieron taparlos, desencadenando los enfrentamientos que terminaron en disturbios.

A pesar del escándalo, no se reportaron personas heridas, pero la existencia de los túneles se hizo de conocimiento mundial.

