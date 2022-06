Demandan a Elon Musk por muerte de un hombre dentro de un Tesla tras fallo en las manijas de las puertas

EEUU.- Los familiares de un doctor que falleció en medio de las llamas al no poder salir de un Tesla por una falla en la perilla han interpuesto una demanda en contra de Elon Musk.

La acción legal en contra del hombre más rico del mundo se viralizó en las redes sociales al confirmarse que la víctima falleció atrapada en el vehículo.

Medios de Florida detallaron que Omar Awan de 48 años de edad chocó su automóvil, pero sobrevivió al impacto.

“Cuando llegaron los rescatistas se dieron cuenta que el hombre no podía salir debido a que estaba adentro de un Tesla que presentaba fallas en las manijas de todas las puertas, lo que no permitían abrirse”, se informó.

El modelo se abre solo cuando el carro está estacionado y se retraen al ras de la puerta cuando está en movimiento, razón por la cual los socorristas no pudieron abrir las puertas a pesar de que Teslas tienen un mecanismo de emergencia que abren automáticamente tras el accidente de tránsito.

La autopsia revela que el médico murió por inhalar humo y quemaduras al quedar atrapado dentro de un Tesla y no poder salir ni rompiendo las ventanas.

“No pudieron encontrar la perilla de una puerta para tratar de entrar de esa manera y desafortunadamente no pudieron sacar al conductor”, indicaron autoridades.

La familia demandó a la compañía del multimillonario, argumentando que la muerte fue culpa del fallo ya que inicialmente había sobrevivido al impacto.

“Estos autos futuristas tienen beneficios, pero también tienen riesgos muy, muy altos, y sí, la muerte es uno de ellos”, dijo su esposa del médico que murió dentro de un Tesla.

Por su parte, la compañía negó una falla en el vehículo y aseguró que está en perfectas condiciones y culpó a la víctima de haber provocado el incidente.

👁️👁️

🔥A Tesla Bursts In Flames🔥

The Driver -Debbie Wasserman Schultz'

🇵🇰Pakistani Computer Tech

~OMAR AWAN~

He Died On Scene

🤔"Coincidences"… Right!?😳 @realDonaldTrump pic.twitter.com/juKobzoT4C

— Buster Hyde USMC/Ret (@BusterUSMC) March 5, 2019