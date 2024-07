Conor McGregor apuesta miles de dólares por la selección argentina para ganar la Copa América

La Copa América es uno de los eventos deportivos más importantes del año, reuniendo a las mejores selecciones de fútbol de Sudamérica en una competencia organizada por la CONMEBOL.

Entre estas selecciones se encuentra Argentina, que no solo defiende el título obtenido en 2021 en Brasil, sino que también es el actual campeón del mundo.

Estos factores positivos han llevado al luchador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, a apostar en favor de la selección argentina, confiando en que repetirán su éxito.

“Los ganadores de la Copa del Mundo buscan seguir el ejemplo de The Mac y alzarse con el trofeo de la Copa América. ¡El OG Champ Champ los respalda!”, escribió McGregor en su cuenta de X, junto con una foto que revela los detalles de su apuesta.

The World Cup Champs, @Argentina aim to follow in The Mac’s footsteps by becoming The Champ Champs by lifting The Copa América trophy. The OG Champ Champ is behind you! @Duelbits pic.twitter.com/SNPEbatUzO

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 1, 2024