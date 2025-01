Cognite es reconocida como líder en soluciones de gestión de datos industriales

Una firma de investigación independiente posiciona a Cognite Data Fusion® como plataforma líder del mercado de DataOps e IA para proyectos complejos de gestión de datos industriales a escala empresarial

AUSTIN, Texas y OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Cognite, el líder global en IA para la industria, anunció hoy que ha sido nombrado Líder en el informe VerdantixGreen Quadrant: Industrial Data Management Solutions 2025 por ofrecer una plataforma de IA y DataOps líder en el mercado para proyectos complejos de gestión de datos industriales (IDM) a escala empresarial.









El informe reconoce la plataforma de Cognite, Cognite Data Fusion®, por su orquestación de datos industriales estructurados y no estructurados profundamente configurable, su rápido desarrollo de productos y su oferta de clase mundial para proyectos complejos de IA y datos industriales de activos pesados.

Cognite recibió una puntuación perfecta por sus capacidades de "modelado de datos", el elemento fundamental de Cognite Data Fusion® que permite a los clientes de Cognite adaptarse a las tendencias emergentes y mantenerse a la vanguardia en un clima tecnológico en rápida evolución. Además, Cognite obtuvo una puntuación perfecta en "adquisición indirecta de datos industriales", "entorno de desarrollo de la plataforma" y "API de la plataforma", así como la puntuación más alta en "utilización de datos no estructurados" de todas las plataformas de datos analizadas.

Verdantix también destacó a Cognite Atlas AI™ como ejemplo de innovación a la hora de hacer que la IA industrial funcione para aplicaciones prácticas. Con su enfoque en la usabilidad en el mundo real, Cognite Atlas AI™ fue destacado por su capacidad para agilizar la recuperación e interpretación de datos impulsada por agentes, con el apoyo de un informe de evaluación comparativa industrial que ayuda a las organizaciones a seleccionar los LLM más adecuados para sus casos de uso específicos.

"Las soluciones de gestión de datos industriales desempeñan un papel fundamental a la hora de permitir a las organizaciones integrar y aprovechar eficazmente sus datos, especialmente a medida que la IA se vuelve cada vez más central en las operaciones industriales", dijo Joe Lamming, analista sénior de transformación industrial de Verdantix. "Las capacidades de modelado de datos de Cognite, líderes en el mercado, contextualizan diversos tipos de datos, desde series temporales estructuradas hasta documentos no estructurados. Consideramos que estas capacidades son vitales para cerrar la brecha entre los datos en bruto y los conocimientos procesables y la automatización. Soluciones como las ofrecidas por Cognite muestran cómo los gráficos de conocimiento industrial pueden fundamentar las aplicaciones de IA en la verdad específica del dominio y con referencias cruzadas, permitiendo a las organizaciones construir sistemas de información útiles en entornos complejos de OT, IT y ET".

"El modelado de datos es la piedra angular del enfoque de Cognite a la hora de abordar retos industriales complejos", afirma Geir Engdahl, director de producto de Cognite. "Nuestras técnicas avanzadas, incluido nuestro banco de trabajo de agentes industriales Cognite Atlas AI™, acortan la distancia entre los datos en bruto y los conocimientos procesables, haciendo que la información sea accesible y significativa tanto para los humanos como para los sistemas de IA. A medida que la IA generativa reconfigura el panorama industrial, nuestro compromiso con el modelado de datos robusto y flexible garantiza que empoderemos a los clientes con la base adecuada para soluciones innovadoras impulsadas por IA adaptadas a sus realidades operativas".

Cognite Data Fusion® es la piedra angular de las aspiraciones de Digitalización (DX) de Cosmo Energy", dijo Noriko Rzonca, Ph.D., director digital de Cosmo Energy Holdings. "El modelado de datos generativo impulsado por IA con Cognite permite que nuestras operaciones sean más seguras y optimizadas. Estamos encantados de verles recibir este merecido reconocimiento como líder en Soluciones de Gestión Industrial".

Acerca de Cognite

Cognite pone la IA Generativa al servicio de la industria. Las principales empresas energéticas, manufactureras, eléctricas y de energías renovables eligen a Cognite para obtener datos seguros, confiables y en tiempo real con el objetivo de transformar sus operaciones de activos pesados para que sean más seguras, más sostenibles y más rentables. Cognite ofrece una plataforma fácil de usar, segura y escalable que facilita a todos los responsables de la toma de decisiones, desde el campo hasta los centros de operaciones remotos, el acceso y la comprensión de datos industriales complejos, la colaboración en tiempo real y la construcción de un mañana mejor. Visítenos en www.cognite.ai y síganos en LinkedIn y X.

Acerca de Verdantix

Verdantix es el líder de pensamiento esencial para la innovación que mejora el mundo. Apoyamos a los responsables del cambio con nuestros datos patentados, experiencia única y redes ejecutivas. Nuestro análisis de impacto se ofrece a través de una plataforma digital, compromisos de consultoría y eventos presenciales a miles de responsables de la toma de decisiones en más de 100 países. Desde sus oficinas en Londres, Nueva York y Boston, el equipo de investigación de Verdantix aplica los principios de rigor, precisión y curiosidad para ayudar a nuestros clientes distribuidos por todo el mundo a resolver sus retos más complejos. verdantix.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

