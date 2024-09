Clientes de los cuatro continentes elijen el soporte para VMware de Rimini Street

Los clientes que ejecutan VMware eligen el soporte y los servicios líderes en la industria de Rimini Street. Así, evitan costosos aumentos de precios y ganan el tiempo y la flexibilidad necesarios para determinar su futura estrategia de virtualización.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soporte, productos y servicios de software empresarial de extremo a extremo, el proveedor líder de soporte externo para software Oracle y SAP, y socio de AWS, anunció la exitosa adopción global de sus servicios de soporte, seguridad y consultoría de VMware por parte de clientes con sede en cuatro continentes. Los clientes de VMware de Rimini Street están experimentando mayores niveles de servicio mejorados y tranquilidad a medida que extienden la vida y el valor de sus licencias perpetuas de VMware.









El cambio forzado de VMware al modelo de suscripción genera aumentos de precios e incertidumbre

Tras adquirir VMware en noviembre de 2023, Broadcom instituyó varios cambios en las licencias de VMware con repercusiones para los clientes, incluida una transición repentina a un nuevo modelo de licencias basado en suscripción que obligó a agrupar productos que muchos clientes de VMware no habían seleccionado, licenciado ni utilizado previamente.

“Muchas organizaciones que tienen licencias perpetuas para utilizar productos VMware, ahora se enfrentan al final de los plazos del servicio de soporte y a importantes aumentos de tarifas anuales”, afirmó Dave Rowe, director de productos y marketing de Rimini Street. “Rimini Street brinda a los clientes de VMware el tiempo que necesitan para evaluar si luego aceptarán su nuevo modelo de licencia y tarifas, o evaluarán, seleccionarán e implementarán una nueva plataforma de virtualización. Seleccionar Rimini Support™ para VMware les da a las organizaciones tiempo para realizar este análisis y tomar e implementar estas decisiones críticas de infraestructura”.

La base de clientes VMware de Rimini Street ahora se extiende por 4 continentes en 3 cortos meses

Desde el lanzamiento de sus servicios para VMware en mayo de 2024, Rimini Street celebra la incorporación y el soporte exitosos de los clientes de VMware en 4 continentes y en múltiples industrias.

Además de evitar aumentos importantes de precios y ganar tiempo para evaluar opciones, los clientes están seleccionando Rimini Street para respaldar su software VMware debido a la reputación de Rimini Street como proveedor independiente líder de soporte de software empresarial brindado por expertos en productos y con cobertura global y escalabilidad, ofertas de seguridad sólidas, una amplia gama de productos VMware compatibles y acceso a servicios de hojas de ruta técnicas estratégicas.

Alcatel-Lucent Enterprise, proveedor líder de soluciones de comunicación y redes seguras que permiten a las organizaciones e industrias acelerar su eficiencia operativa y su competitividad, ha seleccionado a Rimini Street para brindar soporte y servicios a VMware. Desde que se hizo el cambio en julio, se han registrado múltiples casos de alta prioridad, y los experimentados ingenieros de Rimini Street brindaron resoluciones rápidas y expertas, con grandes elogios del proveedor de soluciones de redes, comunicaciones y nube de la era digital.

“La experiencia de soporte de VMware de Rimini Street es la mejor que hemos tenido”, afirmó el director de tecnología para EMEA de ALE, Jean-Pierre Roullin. “Estamos impresionados tanto con la calidad del soporte como con la profundidad de los servicios que recibimos de Rimini Street. Recomendamos enfáticamente a los líderes empresariales que los busquen para sus necesidades de VMware”.

En cuanto a los clientes que ya han experimentado el soporte y los servicios de software empresarial líderes en la industria de Rimini Street, ampliar su relación para incluir una mayor cobertura de su pila de TI ha sido una decisión fácil.

“Recientemente, uno de nuestros clientes más antiguos en la industria de lotería y juegos seleccionó recientemente Rimini Support™ para VMware. Han estado con nosotros desde 2007, aprovechando nuestros servicios para lograr grandes ahorros y un mejor y más amplio alcance de soporte para sus diversas líneas de productos Oracle”, señaló Rodney Kenyon, vicepresidente del grupo de servicios profesionales globales de Rimini Street. “Dado que las prioridades son la rentabilidad y el soporte de alta calidad, el nuevo vicepresidente de TI del cliente pudo mostrar beneficios estratégicos y operativos inmediatos para la organización, convirtiéndolo en el héroe de los departamentos de TI y finanzas”.

Para conocer más acerca de la oferta de VMware de Rimini Street, haga clic aquí. Para conectarse y realizar una consulta inmediata con uno de los arquitectos de VMware Enterprise de Rimini Street u otros expertos, simplemente envíe un correo electrónico a vmware@riministreet.com.

