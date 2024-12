Blake Lively revive la polémica del estreno "Romper el Círculo" con demanda a Justin Baldoni 

La actriz Blake Lively revivió la polémica que eclipsó el estreno de la película "Romper el Círculo" con una demanda interpuesta en contra del actor y director Justin Baldoni.

Desde que trascendió en las redes sociales la acción legal en contra del coprotagonista y director de la película, varios actores y seguidores han expresado su apoyo a Lively.

Hace unos meses, cuando se estrenó la producción cinematográfica, se confirmó que entre la actriz y Baldoni había una mala relación durante el rodaje que se reflejó en la presentación de la película.

La actriz y el actor evitaron a "toda costa" tomarse fotografías y estar juntos en el estreno de la película, cuya trama habla de la violencia psicológica que sufre una mujer en una relación "abusiva" o tóxica.

La demanda de Blake Lively por acoso sexual y de internar destruir su reputación se interpuso en el Departamento de Derechos Civiles de California.

El documento legal detalla que Baldoni provocó a la actriz severa angustia emocional con sus comportamientos.

Las diferencias entre ambos fueron tan evidentes que la actriz pidió para continuar grabando, no mostrarle vídeos de desnudos, no hablar de la adicción a la pornografía de Baldoni y no discutir sobre conquistas sexuales.

En la firma del convenio entre Blake Lively y Justin Baldoni estuvo presente el esposo de la actriz, Ryan Reynols.

La defensa del actor y director respondió a la demanda, señalando que las acusaciones son falsas y escandalosas.