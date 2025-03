Blake Lively y Ryan Reynolds se ausentarán de la Met Gala 2025 mientras enfrentan batalla legal

Blake Lively ha solicitado a un juez que desestime la demanda de 400 millones de dólares interpuesta por Justin Baldoni, argumentando que su coprotagonista de It Ends With Us está utilizando la querella como represalia tras sus denuncias públicas de acoso sexual en su contra. La petición fue presentada poco después de que su esposo, Ryan Reynolds, pidiera ser excluido del caso, alegando que su única implicación es haber apoyado a su esposa.

Baldoni, junto con su productora Wayfarer Studios, acusa a Lively y Reynolds de haber “secuestrado” la película y dañado su carrera profesional. Sin embargo, los abogados de Lively sostienen que su cliente está protegida por una ley de California que impide demandas por difamación basadas en denuncias de acoso. Además, afirman que la demanda de Baldoni es un intento de silenciarla y una estrategia de relaciones públicas sin fundamento legal.

Por su parte, Baldoni ha negado las acusaciones en su contra, mientras que su abogado insiste en que Lively está manipulando el sistema legal a su favor. En la misma línea, Reynolds argumentó que sus comentarios sobre Baldoni, a quien habría llamado “depredador”, están protegidos por la libertad de expresión.

En medio de esta disputa legal, se ha confirmado que Lively y Reynolds no asistirán a la Met Gala 2025. La pareja, que fue coanfitriona en la edición de 2022, ha decidido no participar en el prestigioso evento de moda de este año, cuyo tema será Superfine: Tailoring Black Style.