Barbie Fashionista presenta su muñeca en honor a las jóvenes con síndrome de Down

La empresa Mattel presentó en su edición Barbie Fashionista a la muñeca en honor a las jóvenes con síndrome de Down.

La idea de la compañía de juguetes ha generado una ola de comentarios, unos a favor y otros criticando que la barbie no tiene muchos rasgos de las niñas con el síndrome.

“Se pudieron esforzar más para que tuviera los rasgos de las niñas con síndrome de Down”, señaló uno de los usuarios.

Aunque son muchas las personas que criticaron a la nueva Barbie Fashionista inclusiva con síndrome de Down, otros han celebrado la idea y felicitado a Mattel por su deseo de incluir cada vez más muñecas.

La empresa ha trabajado constantemente en apelar a la creación de barbies con piel morena, acné, sobre peso, sordera o vitíligo.

“Celebramos la diversidad y ofrecemos infinitas posibilidades para crear historias y explotar la moda. Con esta gama inclusiva de muñecas, las niñas pueden ver lo divertido que es expresar su personalidad por medio de su estilo”, comentó Mattel sobre su nueva Barbie Fashionista.

A mediados del 2022, la empresa lanzó la primera barbie transgénero inspirada en Laverne Cox, una actriz estadounidense reconocida por su papel de Sophia Burset en la serie “Orange in the new black”.