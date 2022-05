Mattel lanza su primera muñeca Barbie transgénero inspirada en la actriz Laverne Cox

La empresa Mattel lanza su primera Barbie transgénero inspirada en Laverne Cox, una actriz estadounidense reconocida por su papel de Sophia Burset en la serie” Orange is the new black” y por ser una férrea defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+

Su personificación en la famosa serie de Netflix fue tan aclamada por la crítica que se convirtió en la primera mujer trans en ser nominada a un Emmy en la categoría mejor actriz.

Sin embargo, los reconocimientos para ella también han trascendido de lo artístico al ser galardonada con el premio GLAAD por su trabajo como defensora de los derechos de la comunidad transexual.

La actriz asegura que desde muy niña había soñado con tener su propia figura “No puedo esperar a que los fanáticos encuentren mi muñeca en los estantes y tengan la oportunidad de agregar una muñeca Barbie con el modelo de una persona transgénero a su colección. Espero que la gente pueda ver esta muñeca y soñar en grande como yo lo he hecho en mi carrera”, expresó la actriz luego de darse a conocer la noticia sobre esta edición del juguete.

La famosa muñeca luce un vestido original hecho de tul de un color rojo intenso que cubre un “deslumbrante body plateado metalizado” y para que se asemejara a la artista, hicieron sus ondas y completaron el look con un maquillaje dramático.

Cabe destacar que un porcentaje del dinero que se recaude por la venta de las muñecas será donado a la fundación Trans Family SOS. Esta organización se encarga de brindarle apoyo a jóvenes pertenecientes a la comunidad trans que se encuentran en el proceso de aceptación de su identidad.