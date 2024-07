Avance revolucionario contra el cáncer reduce tumor cerebral en solo cinco días

Un increíble avance ha ocurrido en el mundo del tratamiento del cáncer. Una nueva terapia pionera ha sido utilizada para tratar una forma mortal de cáncer cerebral, y los primeros tres pacientes tratados han mostrado “respuestas dramáticas en cuestión de días”.

Investigadores y cirujanos del sistema de salud Mass General Brigham emplearon un nuevo enfoque de la terapia CAR-T, un tratamiento complejo y personalizado que estimula el sistema inmunológico para atacar las células cancerosas. Trataron a tres pacientes con glioblastoma recurrente utilizando una variante de la terapia CAR-T existente, añadiendo anticuerpos adicionales al tratamiento, y los resultados fueron realmente asombrosos.

Según el artículo publicado en The New England Journal of Medicine, uno de los pacientes vio cómo su tumor disminuyó un 18.5% en tamaño dos días después del tratamiento, y al día 69, el tumor había disminuido un 60.7%. Otro paciente experimentó una “regresión rápida del tumor”, según Mass General Brigham. Después de tratar al tercer paciente, una resonancia magnética mostró que una sola infusión había llevado a una “regresión casi completa del tumor” en solo cinco días.

“La terapia CAR-T ha transformado nuestra manera de abordar el tratamiento de pacientes con cáncer. Sin embargo, los tumores sólidos, como el glioblastoma, siguen siendo difíciles de tratar debido a que las células cancerosas no son uniformes y varían dentro del tumor.”, dijo Bryan Choi, MD, PhD, neurocirujano y director asociado del Centro de Inmunología e Inmunoterapia de Tumores Cerebrales, Programa de Inmunoterapia Celular, Centro de Cáncer de Mass General y Departamento de Neurocirugía.

“Nuestro método integra dos tipos de terapia, lo que nos permite abordar el glioblastoma de manera más amplia y posiblemente más eficaz.”

Según Mass General Brigham, estudios como este “muestran la promesa de la terapia celular para tratar condiciones incurables”. Aunque las terapias CAR-T suelen utilizarse para tratar cánceres de sangre, este fue el primer paso hacia la posibilidad de utilizarla para atacar tumores sólidos.

Sin embargo, es importante señalar que este fue un estudio muy pequeño de solo tres pacientes. Aunque los resultados parecen ser notables, se necesita mucho más trabajo antes de que un tratamiento como este pueda ser aprobado y extendido de manera más amplia. Elizabeth Gerstner, MD, neuro-oncóloga del Departamento de Neurología del Hospital General de Massachusetts y coautora del estudio, dijo: “Reportamos una respuesta dramática y rápida en estos tres pacientes. Nuestro trabajo hasta la fecha muestra signos de que estamos progresando, pero hay más por hacer”.

Marcela Maus, MD, PhD, directora del Programa de Inmunoterapia Celular, coincidió y dijo: “Estos resultados son emocionantes, pero también son solo el comienzo: nos indican que estamos en el camino correcto para desarrollar una terapia que tiene el potencial de cambiar el pronóstico de esta enfermedad intratable. Aún no hemos curado a los pacientes, pero ese es nuestro objetivo ambicioso”.