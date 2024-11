Aumento de llamadas en líneas de ayuda LGBT+ tras triunfo de Trump en las elecciones

Líneas de ayuda para jóvenes LGBT+ experimentan un aumento sin precedentes de llamadas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Según informes recientes, organizaciones dedicadas al apoyo de jóvenes queer han registrado un incremento significativo de contactos de personas angustiadas por el resultado electoral.

La organización sin fines de lucro The Trevor Project, dedicada a prevenir el suicidio entre jóvenes LGBT+, reveló que ha experimentado un aumento de casi 200 por ciento en conversaciones relacionadas con palabras clave como "elección" y "derechos". “En los últimos días, hemos visto un incremento alarmante en temas vinculados a la elección en nuestros servicios de crisis disponibles las 24 horas”, señaló Jaymes Black, director ejecutivo de The Trevor Project, en un comunicado de prensa. Black agregó que, aunque es preocupante, no es una sorpresa que las políticas anti-LGBT+ de los últimos años sigan afectando la salud mental de los jóvenes.

The Trevor Project también reportó que el 90 por ciento de los jóvenes LGBT+ encuestados manifestó que su bienestar se ha visto negativamente afectado a raíz de las elecciones. Por su parte, The Rainbow Youth Project, una organización que vela por la seguridad y salud de jóvenes queer, informó que ha recibido más de 3,810 llamadas este mes, superando su promedio mensual en tan solo seis días.

Otras organizaciones de apoyo a la comunidad LGBT+, como OneIowa, también informaron haber recibido un aumento considerable en correos electrónicos y mensajes en sus plataformas, mostrando el impacto del clima político actual en la comunidad joven queer.